ABD’nin yaptırımları artıracağı iddia edilmişti: Kremlin’den yanıt geldi

ABD basınına yansıyan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hafta içinde Rusya'ya karşı yaptırımları artırma kararı alabileceği ileri sürüldü. Kremlin’den bu iddiaya yanıt geldi.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulayabileceğine yönelik haberlerin “Ukrayna konusundaki barış görüşmelerini sekteye uğratmayı amaçlayan kampanyanın bir parçası olduğunu” savundu. Kremlin Sözcüsü, Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik saldırılarının da “barış sürecini kolaylaştırmadığını” sözlerine ekledi.

ABD VE RUSYA, YENİ TUTUKLU TAKASINA HAZIRLANIYOR



Rusya ve ABD arasındaki olası tutuklu takası konusunda da değerlendirmede bulunan Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen hafta yaptıkları telefon görüşmesinde her iki taraftan da dokuz kişinin salıverilmesini öngören olası bir tutuklu takasını ele aldığını belirtti. Peskov, takas konusunda çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Peskov, Trump’ın Putin’e yönelik eleştirisinin geçen hafta görüşülen tutuklu takasını etkilemeyeceğine işaret etti. Kremlin Sözcüsü, “Rus ve Amerikan taraflarının her şey hakkında hemfikir olmaması gerektiği ya da olmayacağı açık… Ama varılan anlaşmaları uygulama konusunda siyasi bir irade var ve çalışmalar devam edecek” diye konuştu.



WSJ: TRUMP, YAPTIRIMLARI ARTIRMAYI DEĞERLENDİRİYOR



WSJ'nin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Trump, Rusya'nın son birkaç günde Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıların ardından Moskova'ya yaptırımları artırmayı planlıyor.



Yetkililer, yaptırımların amacının Ukrayna ile 30 günlük bir ateşkes de dahil olmak üzere müzakere masasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde baskı kurmak olabileceğini öne sürdü.



Trump'ın Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinden "yorulduğunu" aktaran yetkililer, "son bir hamlenin" işe yaramaması durumunda ABD'nin müzakerelerden tamamen çekilmeyi düşündüğünü ifade etti.



Yetkililer, Trump’ın düşüncelerinin "ateşkesi kabul etmesine rağmen daha fazla çatışmayı teşvik ettiğini düşündüğü" Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye duyduğu hoşnutsuzluktan etkilendiğini belirtti.



“TRUMP’IN DÜŞÜNCELERİ DEĞİŞTİ”



Trump'ın Rusya'ya uygulanacak ilave yaptırımların Rusya'nın savaşma kabiliyetini engellemeyeceğine inandığını belirten yetkililer, ABD Başkanı'nın yeni yaptırımların iki ülkenin ekonomik ilişkilerini canlandırma çabalarını sekteye uğratacağını düşündüğünü öne sürdü.



Yetkililer, "Trump'ın Putin'i tanıdığını ve şahsi bir iyilik olarak savaşı sona erdireceğini" düşündüğünü, ancak geçen hafta "Putin'in ateşkesi imzalamayı reddetmesinin üzerine" düşüncelerinin değiştiğini öne sürdü.



Öte yandan, WSJ'ye açıklamada bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Başkan Trump müzakere edilmiş bir barış anlaşması görmek istediğini açıkça ifade etti ve akıllıca bir şekilde tüm seçenekleri masada tuttu" ifadelerini kullandı.



TRUMP “PUTİN TAMAMEN ÇILDIRDI” DEMİŞTİ



Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Putin ile uzun süredir çok iyi ilişkiler yürüttüklerine işaret ederek, "Ancak ona bir şeyler oldu. Tamamen çıldırdı. Gereksiz yere birçok insanı öldürüyor" ifadesini kullanmıştı.



Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya "durup dururken" füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını belirterek, "(Putin'in) Her zaman Ukrayna'nın tamamını istediğini söylemiştim sadece bir kısmını değil. Şimdi belki de bu doğru çıkıyor ama eğer bunu yaparsa bu Rusya'nın çöküşüne yol açar" değerlendirmesini yapmıştı.



Aynı paylaşımda Zelenski'yi de eleştiren Trump, "Başkan Zelenski bu şekilde konuşarak ülkesine hiçbir iyilik yapmıyor. Ağzından çıkan her şey sorun yaratıyor, bundan hoşlanmıyorum, buna bir son verse iyi olur" değerlendirmesinde bulunmuştu.