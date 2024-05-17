ABD'nin yardım kamyonları geçici iskeleden Gazze'ye girdi

İnsani yardım taşıyan Amerikan kamyonları, Gazze'deki geçici iskeleden yükleme yapmaya başladı.

ABD'nin yardım kamyonları geçici iskeleden Gazze'ye girdi

ordusu bu sabah yaptığı açıklamada, yardım taşıyan kamyonların 'deki geçici iskeleden yükleme yapmaya başladığını duyurdu.

Acil insani malzeme taşıyan kamyonlar dün limanda kurulan geçici iskeleye demirlemişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, "Bugün sabah 9 sıralarında, insani yardım taşıyan kamyonlar geçici iskeleden hareket etmeye başladı" denildi.

Açıklamada, hiçbir ABD askerinin karaya çıkmadığı da bildirildi.

Açıklamanın devamında, "Bu, Gazze'deki Filistinli sivillere deniz yoluyla ek yardım ulaştırmak için devam eden çok uluslu bir çaba" denildi.

Yaklaşık 500 tonluk yardımın önümüzdeki günlerde Filistin topraklarına girmesi bekleniyor.

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