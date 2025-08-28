ABD'nin yarısı İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını düşünüyor

ABD'deki seçmenlerin yarısı, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını düşünüyor.

Quinnipiac Üniversitesi'nin yayınladığı ankete göre, Gazze'de soykırım yaşandığını düşünen ABD'li seçmenlerin oranı Demokratların yüzde 77'sini ve bağımsızların yüzde 51'ini oluşturuyor.

Ankete göre, Cumhuriyetçilerin yüzde 64'ü, İsrail'in soykırım yaptığını düşünmezken, yüzde 20'si böyle düşünüyor.

Sonuçlar, ABD'li seçmenlerin 10'da 6'sının Washington'un İsrail'e daha fazla askeri yardım göndermesine karşı çıktığını gösteriyor. Bu, Quinnipiac'ın Kasım 2023'te bu soruyu sormaya başladığından beri en yüksek oran.

Üniversiteye göre seçmenler, Filistinlilere ve İsraillilere olan sempatileri konusunda neredeyse eşit olarak bölünmüş durumda. Yüzde 37'si Filistinlilere daha fazla sempati duyduğunu, yüzde 36'sı ise İsraillilere daha fazla sempati duyduğunu söylüyor.

Filistinlilere sempati duyan Amerikalıların oranı, Quinnipiac'ın Aralık 2001'de bu soruyu sormaya başladığından bu yana en yüksek, İsraillilere sempati duyanların oranı ise en düşük seviyede.



"REZİL BİR DURUM"

Quinnipiac Üniversitesi anket analisti Tim Malloy, anketle birlikte yayınlanan basın açıklamasında, “Filistinlilere verilen destek artarken, İsrail'e askeri yardım sağlama isteği keskin bir düşüş gösteriyor. İsrail'in Gazze'deki operasyonunu sert bir şekilde eleştirenler, bu durumu ‘rezil’ olarak nitelendiriyor” dedi.