ABD’nin Yemen’e saldırısında ölü sayısı 74’e yükseldi: Hamas’tan tepki

Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında ölü sayısı artıyor.



Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 74'e, yaralı sayısı 171'e çıktı. Açıklamada, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.



Husilere ait El-Mesira televizyonunda daha önce yer alan haberde, ABD savaş uçaklarının Hudeyde kentine bağlı Es-Salif ilçesindeki Ras İsa Limanı'nı iki kez hedef aldığı, saldırıda aralarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu 58 kişinin öldüğü, 126 kişi yaralandığı aktarılmıştı.



HAMAS: ABD SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ



Hamas da Yemen'in Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na ABD tarafından düzenlenen ve 74 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısını "savaş suçu”olarak nitelendirerek kınadı.



Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde kentinde sağlık görevlileri dahil onlarca kişinin ölmesi ve yaralanmasına yol açan ABD’nin hava saldırısına tepki gösterildi.



Açıklamada, "Bu acımasız saldırı Yemen egemenliğine karşı açık bir ihlal ve tam anlamıyla savaş suçudur; bölgede siyonist ve ABD hegemonyasını reddeden özgür halklara yönelik saldırgan Amerikan politikalarının devam ettiğini teyit etmektedir. ABD'nin Yemen halkına yönelik saldırısı, Gazze Şeridi’nde halkımıza karşı yürütülen soykırımın bir uzantısı ve halklarımızı hedef alan Amerikan-siyonist ortak saldırılarının bir parçasıdır" denildi.



ABD: AMAÇ HUSİLERİN GÜÇ KAYNAKLARINI ZAYIFLATMAK



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Ras İsa yakıt limanının Husilere yönelik son saldırılar kapsamında hedef alındığı belirtilerek, "ABD kuvvetleri, İran destekli Husilerin yakıt kaynaklarını ortadan kaldırmak ve Husileri 10 yılı aşkın süredir bölgeyi terörize etmek için kullandıkları yasadışı gelirden mahrum bırakmak için harekete geçti. Bu saldırıların amacı, kendi vatandaşlarını sömürmeye ve onlara büyük acılar yaşatmaya devam eden Husilerin ekonomik güç kaynaklarını zayıflatmaktır" denilmişti.



HUSİLER “DENİZ OPERASYONLARINA” YENİDEN BAŞLAMIŞTI



İran destekli Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için dört gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.



ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.



Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

