ABD'nin yeni göçmen bütçesi orduları geride bıraktı

ABD Senatosu, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimini ülkenin en büyük iç güvenlik kolluk kuvveti haline getiren ve Başkan Donald Trump’ın göçmenlik uygulamaları için öngördüğü dev bütçeyi onaylayan tasarıyı kabul etti.



Söz konusu fon, İsrail’in de aralarında bulunduğu birçok ülkenin yıllık askeri harcamalarını geride bırakıyor.



150 MİLYAR DOLARLIK TASARI



Temsilciler Meclisi’nden de geçmesi halinde, Trump’ın göçmenlik gündemi kapsamında ICE’ye dev kaynak ayrılacak.



Dört yıllık toplam maliyeti 150 milyar dolar olarak hesaplanan yasa tasarısı, ülkenin göçmenlik sistemini köklü şekilde değiştirebilir.



Bu bütçeyle, hem kolluk gücünün hem de göçmen gözaltı merkezlerinin kapasitesinin büyük ölçüde artırılması planlanıyor. Buna karşılık, ABD’ye yasal yollarla göçmenin maliyeti de yükselecek.



BİN SAYFA UZUNLUĞUNDA



Salı günü Senato’dan kıl payı geçen tasarının yaklaşık bin sayfa uzunluğunda olduğu belirtiliyor. 2029’a kadar yıllık ortalama 37,5 milyar dolar harcamayı öngören plan, bu yönüyle dünyada yalnızca 15 ülkenin askeri bütçesinden daha düşük.



Örneğin İtalya’nın bu yılki savunma bütçesi 30,8 milyar dolar. Aynı şekilde İsrail’in (30 milyar), Hollanda’nın (27 milyar) ve Brezilya’nın (26,1 milyar) askeri harcamalarının da üzerinde.



GÖZALTI BÜTÇESİ 13 KAT ARTACAK



Farklı kuruluşlar tasarıyı farklı yönleriyle analiz etti. Ulusal Göçmenlik Hukuku Merkezi’ne göre ICE’nin gözaltı bütçesi 2024’e kıyasla 13 kat artarak 45 milyar dolara çıkarılacak. Bu bütçeyle bekar yetişkinler ve aileler için yeni göçmen gözaltı merkezleri inşa edilecek.



Tasarı ayrıca ICE’ye bağlı faaliyetler için 29,9 milyar dolarlık ek fon ayrılmasını öngörüyor. Bu kaynak, yeni ajanların işe alınması ve göçmenlerin gözaltı merkezleri arasında taşınması ile sınır dışı edilmelerine yönelik ulaşım sözleşmelerini kapsıyor.



SINIRLARIN KORUNMASI İÇİN DEV KAYNAK



Gözaltı İzleme Ağı’nın değerlendirmesine göre ise 59 milyar dolarlık bütçe doğrudan sınırın askeri teçhizatla donatılmasına ayrılmış durumda. Bu kalemde sınır duvarı inşası, Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) ajanları, araçlar ve gözetleme teknolojileri yer alıyor.



Tasarı ayrıca, göçmen karşıtı politikalar uygulayan eyaletlere geri ödeme sağlamak için 10 milyar dolar, sınırda görev yapmak ve göçmenleri gözaltında tutmak üzere ordu personeli konuşlandırmak amacıyla Savunma Bakanlığı’na 1 milyar dolar aktarılmasını öngörüyor.

