ABD’nin yeni hipersonik füzesi ilk kez sınır ötesinde

ABD, tartışmalı hipersonik silah geliştirme yarışında tarihi bir eşik atladı. ABD ordusu, yeni nesil uzun menzilli hipersonik füze sistemi Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) ya da diğer adıyla “Dark Eagle”ı ilk kez yurtdışında konuşlandırdı.

ABD Pasifik Ordusu Basın Ofisi, Hawaii merkezli bir birliğin, kıta dışında ilk kez LRHW sistemi konuşlandırdığını duyurdu. Füze sistemi, Avustralya'nın Kuzey Toprakları’nda, yeri gizli tutulan bir noktaya yerleştirildi.



ABD Ordusu, 9 Temmuz’da gerçekleştiği belirtilen bu konuşlanmanın, “oyun değiştirici bir kabiliyetin” sergilendiği bir adım olduğunu ifade etti. Açıklamaya göre, bölgede en az iki füze rampası konuşlandırıldı.

CANLI ATIŞ DENEMELERİ DE YAPILDI

Bu konuşlanma, Temmuz ayında Avustralya ev sahipliğinde düzenlenen çok uluslu askeri tatbikat Talisman Sabre 2025 kapsamında gerçekleşti. Tatbikatta ayrıca ABD'nin orta menzilli füze sistemi Mid-Range Capability (MRC) ile canlı atış denemeleri de yapıldı.



Hipersonik silahlar, ses hızının beş katı ve üzeri hızlarda (Mach 5+) hareket edebiliyor. Balistik füzelerin aksine, uçuş sırasında manevra yapabilmeleri bu silahları durdurmayı son derece zorlaştırıyor.

DARK EAGLE NASIL ÇALIŞIYOR?

“Dark Eagle”ın menzili yaklaşık 2 bin 775 kilometreyi buluyor. Her LRHW bataryasında toplamda sekiz füze taşıyabilen dört fırlatma rampası bulunuyor.

Kara konuşlu bu stratejik silah sistemi, özellikle düşman hava savunma ağlarını aşmak, uzun menzilli saldırı kabiliyetlerini bastırmak ve kritik hedefleri vurmak için tasarlandı.



"HİÇBİR ÜLKENİN GERİ KALMAK İSTEMEDİĞİ YARIŞ"



ABD’nin küresel rakipleri olan Rusya ve Çin’in yanı sıra Kuzey Kore ve İran gibi bölgesel tehditler de hipersonik füze geliştirdiklerini ve konuşlandırdıklarını iddia ediyor.

Daha önce Newsweek’e konuşan bir uzman, bu silah yarışında "hiçbir ülkenin geri kalmak istemediğini" belirtmişti.