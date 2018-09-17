Savaş bölgelerinde özel güvenlik şirketi kullanan Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de yeni bir şirketle çalıştığı ve bu şirketin paralı askerlerini kullandığı ortaya çıktı.

Şirketin sosyal medya hesabında yer alan fotoğraflara bakıldığında, şirketin ağır silahlı komandolarının Suriye ve Irak'ta YPG'lilerle birlikte savaştığı anlaşılıyor.

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren "Castle International", daha önce Irak'ta kullanılan "Blackwater"ın benzeri bir şirket. Sitede daha çok havayoluyla tıbbi yardım ve tahliye operasyonları yürütüldüğü yazıyor.

Ancak hem sitede hem sosyal medya hesabında birçok paralı askerin, silahın ve silahlı eğitimin fotoğrafları yer alıyor. O fotoğraflar arasında, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin armasını taşıyan komandolar dikkat çekiyor.

Ağır silahlı bu kişilerin, şirketin uluslararası operasyonlarda kullandığı "özel proje grubu"na mensup olduğu tahmin ediliyor.