ABD'nin gizli yeraltı arşivleri: Uygarlığı yeniden kuracak sığınak

ABD'nin kalbinde, tonlarca kireçtaşının altına gizlenmiş nükleer sığınaklarda, insanlığın hafızası korunuyor.

Soğuk Savaş yıllarında inşa edilen bu “gölge kütüphaneler”, olası bir nükleer felaketin ardından uygarlığı yeniden başlatmak için tasarlandı.

Kansas’taki Lenexa Federal Kayıt Merkezi, bu gizli arşivlerin en bilinenlerinden biri. “Buz Küpü” adı verilen eksi derecelerdeki bir odada, maskeli arşivciler kırılgan film makaralarıyla çalışıyor. Bu filmler, bir gün Amerikan uygarlığını yeniden canlandırabilecek belgeleri içeriyor.

KIYAMET PLANI: BİLGİ KURTARILACAK, MEDENİYET YENİDEN DOĞACAK

Penn State Üniversitesi’nden kütüphaneci David Brett Spencer, “O dönemde, doğru belgeleri korursak hükümetin ciddi bir kesinti olmadan devam edebileceğine inanıyorlardı.” diyor.

1950’lerde inşa edilen bu arşivler, nükleer saldırılara dayanıklı olacak şekilde çelik ve taşla güçlendirildi. Amaç, şehirler yok olsa bile Amerika’nın bilgi birikimini, yasalarını, kültürünü ve hafızasını korumaktı.



Bu fikir, 2. Dünya Savaşı sonrası İngiltere’de Alman bombardımanlarından korunmak için kayıtların taş kasalara taşınmasından ilham aldı. Soğuk Savaş döneminde ise ABD, olası Sovyet saldırılarına karşı bu yaklaşımı genişletti.