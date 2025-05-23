ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'tan ilk değerlendirme

Büyükelçi Barrack'ın elçilik tarafından paylaşılan resmi açıklamasında, kendisinin Suriye Özel Temsilcisi görevine ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye politikasına ilişkin ifadeleri yer aldı.



Barrack, Trump'ın Suriye politikasına ilişkin, "Başkan Trump, müreffeh bir Orta Doğu ve kendisiyle ve komşularıyla barışık istikrarlı bir Suriye vizyonunu net bir şekilde ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.



Trump'ın 13 Mayıs'ta Şam'daki yeni hükümetin ülkede istikrarı sağlayabilmesi için ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yıkıcı yaptırımları kaldıracağını taahhüt ettiğini hatırlatan Barrack, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu vizyonu hayata geçirme sorumluluğunu taşıdığını ve "yaptırımların kaldırılmasının bölgede her türlü barış ve güvenliğin sağlanması, çatışma ve savaşların sona ermesi için inanılmaz fırsatların önünü açacağını" ifade ettiğini aktardı.



Barrack, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak Suriye Özel Temsilcisi rolünü de üstlenmekten ve Trump'ın vizyonunun hayata geçirilmesinde Bakan Rubio'ya destek vermekten gurur duyduğunu belirterek, "Suriye'ye yönelik yaptırımların durdurulması birincil hedefimiz olan IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması hedefinin bütünlüğünü koruyacak ve Suriye halkına daha iyi bir gelecek için bir şans verecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Bu şekilde Türkiye ve Körfez ülkeleri de dahil bölgesel ortaklarla birlikte Suriye hükümetinin barış, güvenlik ve refah umudunu yeniden tesis etmesini sağlamış olduklarını kaydeden Barrack, "Başkan'ın (Trump) ifadesiyle, birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız." dedi.