ABD Başkanı Donald Trump’a halk desteğinde, eski avukatı Michael Cohen’in savcılıkla işbirliğine gitmesi ve eski seçim kampanyası sorumlusu Paul Manafort’un suçlu bulunması sonrasında düşüş gözlendi.



Washington Post gazetesi ve ABC Televizyonu’nun yaptırdığı ankete göre Amerikalılar’ın yüzde 60’ı Trump’ın icraatlarına onay vermiyor, yüzde 36’sı ise destek veriyor.

Trump için azil sürecini başlatılmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 49'u buluyor.



Amerikanın Sesi Radyosu'nun (VOA) haberine göre, son anket, Cohen ve Manafort davalarının ardından yapılan ilk anket olma özelliğini taşıyor. ABD genelinde, 26 Ağustos-29 Ağustos tarihleri arasında, Trump’ı zorda bırakan iki hukuksal gelişmeden 1 hafta sonra 1,300 kişiyle yapılan ankette katılımcıların yanıtları siyasi eğilimlerine göre farklılık gösteriyor.



Ankete katılan Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 78’i Trump’ın performansına onay veriyor, Demokrat seçmenlerin ise yüzde 93’ü onay vermiyor.