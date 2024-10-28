ABD seçimlerinde son durum: Harris ve Trump yarışta başa baş

ABD seçimlerinin iki iddialı adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eski Başkan Donald Trump haftalardır anketlerde başa baş gidiyor.

Pazar günü yayınlanan iki yeni ankete göre bu eğilim 5 Kasım'a kadar değişeceğe benzemiyor.

HARRIS İNCE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYOR

CBS News/YouGov tarafından yapılan bir anket, Harris'in Trump'a göre ulusal çapta yüzde 50'ye yüzde 49 oranında önde olduğunu ortaya koydu. Bu oran Ekim ortasındaki yüzde 51'e yüzde 48'lik avantajdan biraz daha düşük, ancak anketin hata payı içinde.

ABC News/Ipsos tarafından yapılan bir anket, Harris'in kadın seçmenler arasındaki avantajına bağlı olarak, muhtemel seçmenler arasında yüzde 51'e yüzde 47 ile önde olduğunu gösterdi. Sonuçlar anketin +/-2,5'luk hata payının biraz dışında kalıyor.

ÇEKİŞMELİ EYALETLER BELİRLEYİCİ OLACAK

Uzmanlar, seçim sonuçlarının hangi kampanyanın seçim gününe kadar daha iyi bir iş çıkardığına göre belirleneceğini düşünüyor.

Bu durum özellikle Beyaz Saray yarışını belirlemesi beklenen yedi savaş bölgesi eyalet için geçerli.

Harris'in ulusal çapta üstünlüğe sahip olduğunu bildiren uzmanlar, Pensilvanya, Michigan, Wisconsin, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona ve Nevada gibi belirleyici eyaletlerde yarışın çok yakın olduğunu kaydetti.

HANGİ SEÇMEN KİME OY VERİYOR?

Yarış sadece bu yıl oy kullanma ihtimali olanlar arasında değil, tüm kayıtlı seçmenler arasında da çekişmeli.

ABC News/Ipsos anketi, diğerleri gibi, her iki kampanyanın da belirli konular temelinde nasıl koalisyonlar oluşturmaya çalıştığının altını çizdi.



Harris sağlık hizmetlerine erişimi destekleyen ve demokrasiyi korumak isteyen seçmenler nezdinde avantajlıyken; Trump ekonomi ve göçmenlik politikasıyla ilgilenen seçmenler nezdinde iyi sonuçlar elde ediyor.

Anketler aday tercihlerinde demografik faktörlere, özellikle de rekor düzeyde bir cinsiyet uçurumuna işaret ediyor.

Kadın seçmenler erkeklere kıyasla yüzde on puanlık bir farkla “sadece Kamala Harris'in başkan olarak görev yapabilecek zihinsel ve bilişsel sağlığa sahip olduğunu ve Trump'ın ise sahip olmadığını” söylüyor.