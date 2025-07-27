ABD ve AB arasında ticaret anlaşması: Trump "Şimdiye kadarki en büyüğü" dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında bir ticaret anlaşmasına varıldığını duyurdu. Anlaşmaya göre, AB'den ABD’ye ithal edilen ürünlere yüzde 15 gümrük tarifesi uygulanacak. Ayrıca Avrupa Birliği, ABD’den önemli miktarda enerji ve askeri ekipman satın alacak.



Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, anlaşmanın aynı zamanda Avrupa Birliği tarafından ABD’ye yapılacak 600 milyar dolarlık yatırımı da içerdiğini belirtti.



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise anlaşmada tüm kalemlerde yüzde 15'lik tarifenin yer aldığını doğrulayarak, bunun iki büyük ticaret ortağı arasında ticaret dengesinin yeniden sağlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

AB ABD'DEN ASKERİ EKİPMAN ALACAK

Trump’ın açıklamalarına göre AB, ABD’den 150 milyar dolarlık enerji alımı yapacak, toplamda 600 milyar dolarlık ABD yatırımı sağlanacak, Avrupa Birliği, ABD’den askeri ekipman alımı gerçekleştirecek, yüzde 15 oranında gümrük tarifesi uygulanacak.



Trump ayrıca, birçok başka ülkeyle de benzer ticaret anlaşmaları üzerinde çalıştıklarını belirterek, üç-dört ülkeyle daha görüşmelerin sürdüğünü kaydetti ve bazı anlaşmalarda belirli oranlarda gümrük tarifelerinin uygulanacağına da dikkat çekti.

Bu gelişme, 23 Temmuz’da Japonya ile yapılan bir ABD anlaşmasının ardından geldi. Söz konusu anlaşma kapsamında, Japonya’dan yapılan otomobil ithalatı ve diğer bazı ürünlerdeki gümrük tarifeleri düşürülürken, buna karşılık Japonya, ABD’ye yönelik 550 milyar dolarlık yatırım ve kredi paketi taahhüdünde bulundu.



Başlıca finans piyasaları hala kapalıydı. Euro, geçen haftayı 1,1738 seviyesinde kapatarak yaklaşık üç haftanın zirvesine ulaştı. Öte yandan, Avrupa borsalarını temsil eden STOXX 600 endeksi, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasına dair iyimserlik nedeniyle Haziran başından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.