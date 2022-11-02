ABD ve BM'den Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü

Türkiye'nin girişimleriyle Rusya'nın askıya aldığı tahıl sevkiyatı anlaşmasına yeniden dönülmesiyle ilgili ABD ve BM'den teşekkür mesasjları geldi.



ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ve mevkidaşı Blinken'ın telefonda görüştüğü belirtildi.



Açıklamada, görüşmede, tahıl koridoru başta olmak üzere Ukrayna konusundaki son gelişmelerin ele alındığı, Çavuşoğlu'nun Blinken'a tahıl anlaşmasının sorunsuz işlemeye devam edebilmesi için Türkiye'nin yaptığı girişimler hakkında bilgi verdiği, ABD Dışişleri Bakanı'nın da Türkiye’nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkürlerini ilettiği vurgulandı.



Görüşmede, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelikleri ve Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonu konusunun da gündeme geldiği kaydedilen açıklamada ayrıca Bakan Çavuşoğlu'nun sıfır atık konusunda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunduğu karar tasarısı hakkında Blinken’a bilgi verdiği aktarıldı.



BM: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmesinin ardından diplomatik girişimleri nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.



Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasına geri dönmesini memnuniyetle karşıladı.



Türkiye'ye diplomatik çabaları nedeniyle teşekkür eden Guterres, anlaşmanın yenilenmesi ve Rusya'nın gıda ve gübre ihracatının önündeki engellerin kaldırılması için de tüm taraflarla görüşmeye devam ettiğini aktardı.



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, BM'nin katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantileri aldıklarını belirterek, "Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu, tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edecek." açıklamasında bulunmuştu.



TAHIL KORDİDORU ANLAŞMASI NEDEN ASKIYA ALINMIŞTI?

Rusya, 29 Ekim'de Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmayı askıya aldıklarını duyurmuştu.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı tahıl ihracı için oluşturulan insani koridoru istismar edip Sivastopol'daki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosu'nun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla hava ve deniz saldırıları düzenlemekle suçlamıştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını bildirmişti.



Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Moskova'nın aldığı garantileri yeterli bulduğu ve Rusya yönetiminin tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edeceği" duyurulmuştu.

