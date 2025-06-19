ABD ve Almanya'dan İsrail'e destek: 14 askeri kargo uçağı ulaştı

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'la devam eden askeri gerilimin ortasında, ABD ve Almanya'dan orduyu desteklemek için 14 yeni askeri kargo uçağının ülkeye ulaştığını duyurdu.

ABD ve Almanya'dan İsrail'e destek: 14 askeri kargo uçağı ulaştı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uçakların, İsrail'in, 13 Haziran'da 'a saldırılarının başlamasından bu yana kullandığı hava ve deniz köprülerinin bir parçası olarak ülkeye ulaştığı kaydedildi.

Sevkiyatın, ordunun "operasyonel hazırlığını" desteklemeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, bunun, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik savaşın başlamasından bu yana İsrail'e ulaşan 800'den fazla askeri kargo uçağının devamı olduğu ifade edildi.

İsrail Savunma Bakanlığı, ekipmanın niteliğine ilişkin bir bilgi vermezken, Washington ve Berlin'den ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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