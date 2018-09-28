ABD ordusuna ait F-35B hayalet savaş uçaklarının ilk kez bir hava saldırısında kullanıldığı bildirildi.
CNN'de yer alan habere göre, ABD Deniz Piyade Kolordusu yaptığı açıklamada, F-35B uçaklarının kullanıldığı hava saldırısının Afganistan'da bir Taliban hedefine yönelik olduğunu belirtti.
Açıklamada, ilk kez F-35B'lerle düzenlenen saldırının başarılı olduğu belirtildi.
ABD'ye ait F-35B uçakları ilk kez hava saldırısı düzenledi
Anadolu AjansıDünya
ABD ilk kez F-35B savaş jetiyle bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Afganistan'daki Taliban hedeflerinin başarıyla vurulduğu ifade edildi.
ABD ordusuna ait F-35B hayalet savaş uçaklarının ilk kez bir hava saldırısında kullanıldığı bildirildi.