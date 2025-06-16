ABD'ye ait onlarca yakıt ikmal ve tanker uçağı havalandı: İstikamet İsrail-İran savaşı mı?
Uçuş takip verilerine göre ABD'den ayrıldığı görülen 20'yi aşkın yakıt ikmal ve tanker uçağının dört gündür devam eden İsrail-İran savaşıyla ilgili olabileceği iddia edildi.
İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan savaş dördüncü gününde devam ederken, ABD’nin çatışmalardaki olası dahli ve İsrail’e olası desteği tartışılmaya devam ediyor. İsrail ve ABD basını ile sosyal medyaya yansıyan bilgilere göre, ABD’ye ait 28 yakıt ikmal ve tanker uçağının havalanarak Atlas Okyanusu üzerinden doğuya doğru gittiği tespit edildi.
İsrail’in Haaretz gazetesi, konuya ilişkin haberinde, uçuş takip verlerine göre ABD'den ayrıldığı görülen uçakların istikametinin neresi olduğunun henüz belli olmadığını ancak şu anda herhangi bir savaş uçağına eşlik etmediklerini kaydetti. Haberde, uçakların farklı bölgelerdeki ABD yakıt ikmal ve tanler uçaklarının yerine geçebileceği belirtildi. Haaretz’e göre, bir diğer ihtimal ise uçakların İsrail ve İran arasındaki savaş karşısında "ABD ya da İsrail’in artan hava faaliyetlerine yardımcı olacak" olması.
“UÇAK SAYISI, 30’U AŞTI”
Savunma haberlerinin paylaşıldığı Military Watch Magazine isimli dergi de konuya ilişkin haberinde, ABD’nin İsrail-İran savaşına girme olasılığının konuşulduğu günlerde onlarca yakıt ikmal uçağının "benzeri görülmemiş bir şekilde" havalandığına dikkat çekti.
Haberde, ABD Hava Kuvvetleri’nin KC-135 yakıt ikmal uçakları ile KC-46 tipi tanker uçaklarının ABD ana karasındaki üslerden havalanmasının, söz konusu hava araçlarının “devam eden İsrail-İran savaşına katılabileceği” spekülasyonunu beraberinde getirdiğine işaret edildi.
Habere göre, ABD’den yol çıkan yakıt ikmal ve tanker uçağı sayısı artmaya devam etti. Yerel saatle 15 Haziran Cumartesi gecesi uçak sayısı 30’u aştı. Birden fazla Batılı ülkenin tanker uçaklarının İran’a saldırılarını sürdüren İsrail Hava Kuvvetleri’ne destek olduğu, ABD uçaklarının da benzer bir amaçla kullanılabileceği belirtildi.
“AVRUPA’YA DOĞRU İLERLİYORLAR”
Derginin değerlendirmesine göre, bu noktada bir diğer olasılık ise söz konusu uçakların “ABD’nin aktif bir şekilde savaşa girmesi halinde ABD Hava Kuvvetleri ve Donanması’na bağlı savaş uçakları ve bombardıman uçaklarına yakıt ikmali yapması” olarak öne çıkıyor.
Forex Live isimli sitede konuya ilişkin paylaşılan bilgilerde ise KC-135 ve KC-46 tipi uçakların ABD’deki üslerden havalanarak Atlas Okyanusu üzerinden Avrupa’ya doğru ilerliyor gibi göründüğü ifade edildi.
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