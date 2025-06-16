ABD'ye ait onlarca yakıt ikmal ve tanker uçağı havalandı: İstikamet İsrail-İran savaşı mı?

İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan savaş dördüncü gününde devam ederken, ABD’nin çatışmalardaki olası dahli ve İsrail’e olası desteği tartışılmaya devam ediyor. İsrail ve ABD basını ile sosyal medyaya yansıyan bilgilere göre, ABD’ye ait 28 yakıt ikmal ve tanker uçağının havalanarak Atlas Okyanusu üzerinden doğuya doğru gittiği tespit edildi.



İsrail’in Haaretz gazetesi, konuya ilişkin haberinde, uçuş takip verlerine göre ABD'den ayrıldığı görülen uçakların istikametinin neresi olduğunun henüz belli olmadığını ancak şu anda herhangi bir savaş uçağına eşlik etmediklerini kaydetti. Haberde, uçakların farklı bölgelerdeki ABD yakıt ikmal ve tanler uçaklarının yerine geçebileceği belirtildi. Haaretz’e göre, bir diğer ihtimal ise uçakların İsrail ve İran arasındaki savaş karşısında "ABD ya da İsrail’in artan hava faaliyetlerine yardımcı olacak" olması.



“UÇAK SAYISI, 30’U AŞTI”