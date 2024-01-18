ABD'ye ait uzay aracı bugün Dünya'ya düşecek: Potansiyel çarpma bölgelerini açıkladılar

NASA ile 108 milyon dolarlık bir sözleşme kapsamında "Peregrine" uzay aracını geliştiren şirket "Astrobotic Technology", uzay aracı Dünya'ya doğru düşerken "havada parçalanmasına" izin vererek imha etme kararı aldıklarını açıkladı.
Astrobotic şirketi yaptığı açıklamada havada imha edilmesinin ardından parçaların güvenli bir yere düşmesini sağlamak için çalıştıklarını belirtti.
Florida'dan 8 Ocak tarihinde fırlatılan "Peregrine One"ın Ay'a inmesi planlanıyordu ancak görev kritik yakıt sızıntısı nedeniyle kısa süre sonra başarısızlığa mahkum oldu.
Peregrine One'ın, NASA'nın Artemis astronotlarına 2026'da Ay'a inişlerini gerçekleştirmeden önce izci olarak hizmet etmesi gerekiyordu.
Uzay aracının imha sürecinde Dünya'ya doğru ilerleyişi hakkında günlük güncellemeler yayınlayan Astrobotic, güvenli bir yeniden girişin en büyük öncelikleri olduğunu söyledi.
GÜNEY PASİFİK'E DÜŞÜRÜLECEK
Firma son güncellemesinde, "Astrobotic, Peregrine uzay aracını Güney Pasifik'in uzak bir bölgesinde Dünya'ya güvenli ve kontrollü bir yeniden giriş yapacak şekilde konumlandırdı." ifadelerini kullandı.
Peregrine One'ın Ay'a iniş hedefinde başarısız olacağı netleştiğinde Astrobotic, uzayda enkaz bırakmaktan kaçınmak için aracı Dünya'ya geri yönlendirdi.
Araç son birkaç günde Dünya'ya daha da yaklaştı ve şu anda 100 bin milden daha kısa bir mesafede.
Çarşamba günü Astrobotik ekibi, uzay aracını hareket ettirip öngörülen çarpma noktasını değiştirerek Güney Pasifik Okyanusu'nun ıssız bir bölgesine yönlendirmeyi başardı.
Uzay aracı, Dünya atmosferine yeniden giriş sırasında parçalanacak ancak kalan bazı parçaları Dünya yüzeyine yağacak. Bu parçalar karaya çarpmaları halinde hasara neden olabilir.
Ancak Astrobotic, hayatta kalan parçaların Güney Pasifik'te belirlenen bölgeye düşeceğini tahmin ediyor.
YÜKLERİ YANARAK YOK OLACAK
Uzay aracı NASA ile yapılan 108 milyon dolarlık bir sözleşme kapsamında bilim ekipmanları, ABD başkanları John F Kennedy, Dwight D. Eisenhower ve George Washington'dan DNA örnekleri de dahil olmak üzere 20 yük taşıyor.
Araçta ayrıca Star Trek'in yaratıcısı Gene Roddenberry'nin kalıntılarının yanı sıra Ay yüzeyine bırakılması planlanan yaklaşık 60 kişinin külleri de bulunuyor.
Ne yazık ki bu değerli yüklerin tümü, uzay aracı Dünya atmosferinde yandığında kaybolacak.
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