ABD'ye ait uzay aracı bugün Dünya'ya düşecek: Potansiyel çarpma bölgelerini açıkladılar

GÜNEY PASİFİK'E DÜŞÜRÜLECEK



Firma son güncellemesinde, "Astrobotic, Peregrine uzay aracını Güney Pasifik'in uzak bir bölgesinde Dünya'ya güvenli ve kontrollü bir yeniden giriş yapacak şekilde konumlandırdı." ifadelerini kullandı.



Peregrine One'ın Ay'a iniş hedefinde başarısız olacağı netleştiğinde Astrobotic, uzayda enkaz bırakmaktan kaçınmak için aracı Dünya'ya geri yönlendirdi.



Araç son birkaç günde Dünya'ya daha da yaklaştı ve şu anda 100 bin milden daha kısa bir mesafede.



Çarşamba günü Astrobotik ekibi, uzay aracını hareket ettirip öngörülen çarpma noktasını değiştirerek Güney Pasifik Okyanusu'nun ıssız bir bölgesine yönlendirmeyi başardı.



Uzay aracı, Dünya atmosferine yeniden giriş sırasında parçalanacak ancak kalan bazı parçaları Dünya yüzeyine yağacak. Bu parçalar karaya çarpmaları halinde hasara neden olabilir.



Ancak Astrobotic, hayatta kalan parçaların Güney Pasifik'te belirlenen bölgeye düşeceğini tahmin ediyor.



Peregrine One'da yakıt kaybı: Uzay aracı Ay yüzeyine ulaşamayacak Haberi Görüntüle YÜKLERİ YANARAK YOK OLACAK



Uzay aracı NASA ile yapılan 108 milyon dolarlık bir sözleşme kapsamında bilim ekipmanları, ABD başkanları John F Kennedy, Dwight D. Eisenhower ve George Washington'dan DNA örnekleri de dahil olmak üzere 20 yük taşıyor.



Araçta ayrıca Star Trek'in yaratıcısı Gene Roddenberry'nin kalıntılarının yanı sıra Ay yüzeyine bırakılması planlanan yaklaşık 60 kişinin külleri de bulunuyor.



Ne yazık ki bu değerli yüklerin tümü, uzay aracı Dünya atmosferinde yandığında kaybolacak. NTV’yi sosyal medyadan takip edin