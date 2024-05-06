ABD'ye çağrı yapan Hamas: Refah'ta Filistinlileri savunmaya hazırız

İsrail Gazze'nin güneyindeki Refah kenti için operasyon tehdidini sürdürürken Hamas'tan yeni bir açıklama geldi.

Reuters'ın bildirdiğine göre Hamas, İsraı̇l'ı̇n Refah'a düzenleyeceğı̇ herhangı̇ bı̇r askerı̇ operasyona karşılık Fı̇lı̇stı̇nlı̇lerı̇ savunmaya hazır olduğunu açıkladı.

Hamas, "Refah'a yapılacak herhangi bir operasyon, İsrail güçleri için 'piknik' olmayacak" dedi.

Filistinli örgüt, Refah'takı̇ tahlı̇ye emı̇rlerı̇nı̇n Netanyahu'nun Fı̇lı̇stı̇nlı̇lere karşı soykırım uygulamaktakı̇ ısrarının altını çı̇zdı̇ğı̇nı̇ ifade etti.

Hamas yetkilisi İzzet el Raşik, İsrail'in Refah'a düzenleyeceği herhangi bir askeri operasyonun müzakereleri tehlikeye atacağını söyledi.

AA ise Filistin Yönetiminin, İsrail'in Refah'ı işgalini önlemek için bölgesel ve uluslararası temaslarda bulunduğunu ve ABD'yi, saldırıyı durdurmak için müdahale etmeye çağırdığını bildirdi.

Öte yandan iki güvenlik kaynağının aktardığına göre Mısır ise İsraı̇l'ı̇n Refah operasyonunun başlamasının ardından Kuzey Sina'da hazırlık sevı̇yesı̇nı̇ yükselttı̇.