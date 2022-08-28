ABD'ye eğitime giden 3 Hollandalı komando vuruldu

ABD'nin Indiana eyaletinde 3 Hollandalı komando, kaldıkları otelin önünde vuruldu. Komandolardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.08.2022 - 18:12

ABD'ye eğitime giden 3 Hollandalı komando vuruldu

İlişkili Haberler

TEM’deki damper kazasının görüntüleri ortaya çıktı

TEM’deki damper kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Olay dün gece geç saatlerde, eyaletin eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede meydana geldi.

BBC'nin haberine göre, emniyet yetkilileri, eğitim için eyalette olduğu belirtilen 3 Hollandalı komandonun kaldıkları otelin önünde silahla yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, yaralanan komandoların civardaki hastanelere kaldırıldığını aktardı.

 Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandolardan birinin ağır yaralı, diğer ikisinin bilincinin yerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamaya göre, soruşturma sürüyor.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...