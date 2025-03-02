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ABD'ye giden düzensiz göçmen sayısı şubatta dibi gördü

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye girmeye çalışan düzensiz göçmenlerin sayısının şubat ayında tarihinin en düşük seviyesinde olduğunu ve 8 bin 326 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

ABD'ye giden düzensiz göçmen sayısı şubatta dibi gördü

Başkanı , Truth Social sosyal medya hesabından düzensiz politikasına ilişkin açıklama yaptı.

"Ofisteki ilk ayım olan şubatta ülkemize girmeye çalışan yasa dışı göçmen sayısı açık ara farkla en düşük seviyedeydi. ABD- sınırında sınır devriyelerinin gözaltına aldığı yasa dışı göçmenlerin sayısı yalnızca 8 bin 326'ydı." bilgisini paylaşan Trump, gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin büyük kısmının ülkeden gönderildiğini, gerekli durumlarda bazılarının yargılandığını bildirdi.

Trump, "Bu, çok az kişinin geldiği anlamına geliyor. Ülkemizin işgali sona erdi." değerlendirmesinde bulunarak, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde bir ayda 300 bin düzensiz göçmenin ülkeye girdiğini vurguladı.

Kendi politikaları sayesinde sınırın tüm düzensiz göçmenlere kapandığını belirten Trump, "ABD'ye yasa dışı girmeye çalışan herkes ciddi cezalar alacak ve derhal sınır dışı edilecek." ifadesini kullandı.

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