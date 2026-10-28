ABD'ye kaçan Bolsonaro'dan ilk açıklama: Gerçek seçilmiş başkan olarak sesleniyorum

Brezilya 'da devlet başkanı seçimlerini kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro, hakkında yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması sürdüğü sırada ülkesinden ayrılarak ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentine geldi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Bolsonaro ile eşi Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, kızları Carolina Figueira Bolsonaro ve Luiza Figueira Bolsonaro'yu taşıyan uçak yerel saatle 09.30 sularında Miami'deki özel bir havalimanına indi.

Medyada ayrıca Bolsonaro ailesinin, havalimanına iniş yaptığı görüntüler de yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığının dün Bolsonaro ile ailesine ülkeye girebilmeleri için vize verileceğini açıklamasının ardından senatörün gümrük ve vize işlemleri yapıldı.

BOLSONARO: ÜLKEMDEN AYRILMAYA NİYETİM YOKTU

Bolsonaro, Miami'ye ayak bastıktan bir süre sonra Brezilya halkına ve uluslararası topluma seslendiği bir açıklama yayımladı.

Açıklamasına “Brezilya’nın gerçek seçilmiş devlet başkanı olarak” ifadeleriyle başlayan Bolsonaro, Trump'a teşekkür etti. Ülkesinde kendisini rehin tutmayı amaçlayan bir cadı avı başlatıldığını belirten Bolsonaro, Brezilya’nın iyiliği için ayrılğını ifade ederek muhalefete ABD'den devam edeceğini bildirdi.



Bolsonaro şunları söyledi:

"Beni kabul ettikleri için Başkan Trump’a ve harika Amerikan halkına teşekkür etmek istiyorum. Pazar gecesi, gözlerimin önünde yaşanan seçim sahtekarlığını dehşet içinde izledim. Ülkemden ayrılmak gibi bir niyetim yoktu ancak sürecin nereye varacağını çok iyi biliyorum. Burada söz konusu olan, beni rehin tutmayı amaçlayan, siyasi girişimle yürütülen bir cadı avıdır.



Brezilya’da yargı sisteminin siyasallaştırılması karşısında ailemi ABD’ye getirdim. Brezilya’dan kaçmadım; Brezilya’nın iyiliği için ayrıldım. Halkımın hak ettiği lider olabilmek için olağanüstü hal koşullarının hüküm sürdüğü bir ortamdan uzaklaştım. Uluslararası topluma çağrıda bulunuyorum: Brezilya’da yaşananların normalleşmesine izin vermeyin. Muhalefete buradan liderlik edeceğim."

NE OLMUŞTU?

Bolsonaro, 25 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı yenilmesinin ardından ülkesinden ayrılmıştı.

Hakkında yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmaları süren Bolsonaro'nun pasaportuna da el konulmasına karar verilmiş ancak Bolsonaro'nun bu süre dolmadan Brezilya'dan gizli bir uçakla ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

Bolsonaro'nun önce yerel saatle salı akşamı Arjantin'e gittiği, oradan da Ekvador'a geçtiği yönündeki haberler kamuoyuna yansımıştı.

Lula da Silva, seçimleri kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro'nun yurt dışına çıkış yasağına rağmen ülkeyi terk etmesini "utanç verici" olarak nitelendirmişti.

Brezilya basınındaki haberlere göre, Federal Yüksek Mahkeme (STF), Flavio Bolsonaro hakkında, babasının hayatını konu alan "Dark Horse (Karanlık At)" adlı biyografik filmin yasa dışı finansmanına ilişkin iddialar kapsamında soruşturma yürütüyor.

Brezilya merkezli O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri de Bolsonaro'nun, yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz ile bağlantılı olduğu öne sürülen başka bir kara para aklama soruşturmasında şüpheli olarak yer aldığını yazmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dünkü açıklamasında, Brezilya'daki seçim sonuçlarını şüpheyle karşıladığını ve Bolsonaro ile ailesinin ABD'ye girişine izin verdiğini açıklamıştı.