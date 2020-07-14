ABD’ye kaçan Çinli virolog: Fazla zamanımız yok

Geçen Aralık ayında Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde başladığı düşünülen küresel yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Çin hükümeti, pandemiyi örtbas ettiğine dair suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor. Hong Kong Sağlık Okulu’nun eski çalışanlarından bir bilim insanı bu iddayı destekleyen açıklamalarda bulundu.



Virolog Li-Meng Yan, eğer Çin hükümeti çalışmalarını sansürlememiş olsaydı şu anda birçok hayatın kurtulabileceğini öne sürdü. Fox News’ten Bill Hemmer’a konuşan Yan, salgın hakkındaki tüm gerçekleri açıklamak için ABD’ye gittiğini ve işbirliğine hazır olduğunu söyledi.



"TARİHTEKİ EN BÜYÜK SALGIN"

“Bu, tarihte gördüğümüz en büyük salgın. İnsanlık tarihindeki bildiğimiz her şeyden daha fazlası. Bu nedenle, zamanlama çok önemlidir. Erken durdurabilirsek hayat kurtarabiliriz” diyen virolog, “Fazla zamanımız yok. Zaten geç kaldık” ifadelerini kullanarak uyardı.



Viroloji uzmanı, Çin'de konuştuğu için öldürüleceğinden korktuğunu ve şu anda açıklanmayan bir yerde saklandığı ABD'ye kaçmayı seçtiğini belirtti. Yan, şu anda Çin hükümetini salgını halka açık bir şekilde kabul etmeden önce yeni corona virüs hakkında bilgi sahibi olduğu iddiasıyla ifşa etmeye kararlı olduğunu açıklayarak şu ifadeleri kullandı:



“ABD'ye gelmemizin nedeni, Covid-19 gerçeğini anlatmak. Bunun Hong Kong’da yapsaydım, söylemeye başladığım anda ya kaybolur ya da öldürülürdüm.”



Bununla birlikte, Yan'a göre, Çin Komünist Partisi ve kıdemli üniversite personeli, geçen Aralık ayında corona virüsün insanlar bulaşabileceğine dair kanıtları bastırdı.

WUHANLI UZMANLAR BATI'DAN SIĞINMA HAKKI İSTEDİ



Diğer taraftan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski baş strateji uzmanı Steve Bannon ise geçtiğimiz günlerde salgına dair küresel şüphenin merkezinde yer alan Wuhan laboratuvarından uzmanların Batı'ya kaçarak istihbarat servislerinden 'sığınma' hakkı istediklerini açıklamıştı. Batı’ya kaçan bilim insanlarının istihbarat servislerinin elinde olduğunu öne süren Bannon, Batılı casusların kaçan Çinli uzmanları kullanarak küresel salgının Wuhan'daki Viroloji Enstitüsü'nden kaynaklanan bir sızıntıdan meydana geldiğini ve beraberinde salgının önceden tasarlanmış bir cinayet anlamına geldiği gerekçesiyle Pekin'e karşı bir dava açılacağını belirtmişti.

NTV İTALYA'NIN WUHAN'INDA