ABD'ye meydan okuyan ülke: Küba

Karayipler'de küçük bir ada ülkesi olan Küba, on yıllarca Amerika Birleşik Devletleri'ne meydan okudu. Latin Amerika'da komünist devrimlerin ilham kaynağı oldu. Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Avrupa'da komünizmin çöküşünden sonra da yıllarca ayakta kaldı.

Küba, Karayip'lerin en geniş yüzölçüme sahip, 11 milyon nüfusuyla en kalabalık ada ülkesi. Ada, 1492'de İspanyol kaşif Kristof Kolomb tarafından keşfedildi. İspanyollar, 1511'de adayı işgale girişti.

1762'de dönemin bir başka sömürge gücü İngiltere Havana'yı ele geçirdi. Ancak bir yıl sonra Havana'yı İspanya'ya iade etti.