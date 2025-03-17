ABD'yi hortum vurdu: Ölü sayısı 36'ya çıktı

Mississippi de hortumların vurduğu başka eyalet olarak kayıtlara geçti.

Eyaletteki 20'den fazla kentte hasar meydana geldi.



Kansas'ta ise şiddetli rüzgar nedeniyle meydana gelen kum fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. 50'den fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi öldü. Yaralılar güçlükle hastanelere taşındı.



BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın Ulusal Muhafızları yardım için görevlendirdiği belirtildi.



Ulusal Meteoroloji Servisi'ne göre, cumadan bugüne kadar 40 civarında hortum meydana geldi.



Amerikan yayın organı NBC ise fırtınanın rotasını doğuya çevirdiğini yazdı. Pensilvanya, Ohayo, Kuzey Karolayna risk altında girdi.



Türk Dışişleri de hortum felaketine yönelik taziye mesajı yayımladı.

Can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilirken, "Amerikan halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.