ABD'yi hortum vurdu: Ölü sayısı 36'ya çıktı
Amerika Birleşik Devletleri'ni vuran hortum 36 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bazı eyaletlerde hayat durma noktasına geldi. Türk Dışişleri de hortuma felaketine yönelik taziye mesajı yayımladı. "Amerikan halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde hafta sonu başlayan hortum ve toz fırtınası ülkenin güneyinde büyük yıkıma yol açtı.
Hasar tespit çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.
340 binden fazla hane elektriksiz kalırken, en fazla ölüm Missouri'de kaydedildi. Vali Mike Kehoe, kentte arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Eyalette, 500'den fazla ev yıkıldı.
Mississippi de hortumların vurduğu başka eyalet olarak kayıtlara geçti.
Eyaletteki 20'den fazla kentte hasar meydana geldi.
Kansas'ta ise şiddetli rüzgar nedeniyle meydana gelen kum fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. 50'den fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi öldü. Yaralılar güçlükle hastanelere taşındı.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın Ulusal Muhafızları yardım için görevlendirdiği belirtildi.
Ulusal Meteoroloji Servisi'ne göre, cumadan bugüne kadar 40 civarında hortum meydana geldi.
Amerikan yayın organı NBC ise fırtınanın rotasını doğuya çevirdiğini yazdı. Pensilvanya, Ohayo, Kuzey Karolayna risk altında girdi.
Türk Dışişleri de hortum felaketine yönelik taziye mesajı yayımladı.
Can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilirken, "Amerikan halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.
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