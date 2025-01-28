ABD'yi İsrail'in Demir Kubbesi koruyacak: Trump planını açıkladı

Trump dün, Florida'nın güneyindeki golf tesisi Trump National Doral Miami'de Cumhuriyetçi milletvekillerine hitaben bir konuşma yaptı ve gecenin ilerleyen saatlerinde ABD askeri varlıklarını yürütme eylemiyle destekleme sözü verdi.



Trump kürsüden “Güçlü, güçlü bir savunmaya sahip olmalıyız. Ve birazdan dört yeni icra emri imzalayacağım” dedi.



Bunlardan ilkinin “Amerikalıları koruyabilecek son teknoloji ürünü Demir Kubbe füze savunma kalkanının inşasına derhal başlanması” olduğunu açıkladı.



Diğer iki emrin ise çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık girişimlerini ortadan kaldırmayı ve transseksüel ideolojisini ordudan defetmeyi” amaçladığını belirtti.



Dördüncü bir emir de COVID-19 salgını sırasında emirlere uymayı reddettikleri için terhis edilen hizmet üyelerini görevlerine iade edecek. Ağustos 2021 ile Ocak 2023 arasında yaklaşık 8 bin asker bu nedenle terhis edilmişti.



Trump bu adımları ABD'nin “dünyanın en ölümcül savaş gücüne” sahip olmasını sağlamak için gerekli olarak nitelendirdi.

İSRAİL’İN DEMİR KUBBESİ



Trump'ın Demir Kubbe inşa edilmesine yönelik kararnamesi Cumhuriyetçi liderin seçim kampanyası sırasında verdiği bir sözü yerine getiriyor.



Demir Kubbe, İsrail'de ABD tarafından finanse edilen ve gelen roketleri tespit edip durduran bir hava savunma sistemini ifade ediyor.



Trump, 2024'te yeniden seçilmek için yürüttüğü kampanyada İsrail'in Demir Kubbe sistemini en üst seviyeye çıkarma arzusunu defalarca dile getirmişti.



Ağustos ayında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir yayında milyarder Elon Musk'a “dünyanın en iyi Demir Kubbe'sini” inşa etmeyi planladığını söyledi.



Temmuz ayında da Demir Kubbe önerisini Cumhuriyetçi Parti'nin resmi platformuna ekledi.



Ancak askeri uzmanlar böyle bir sistemin ABD için gerekli ya da hatta uygulanabilir olup olmadığını defalarca sorguladı.



İsrail'de kullanılan sistem şu anda sadece nispeten düşük güçlü roket ve havan toplarına karşı koruma sağlıyor.

