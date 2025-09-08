ABD'yi sarsan cinayet: Savaştan kaçtı, metroda öldürüldü

Ukrayna'daki savaştan kaçarak kısa süre önce ABD'ye giden 23 yaşındaki İrina Zarutska, metroda uğradığı saldırıda hayatını kaybetti.



Görüntüler ABD'nin Kuzey Karolayna eyaletine bağlı Charlotte kentinde kaydedildi.



Bir pizzacıda çalışan Ukraynalı genç kadın az sonra başına geleceklerden habersiz telefonuyla ilgileniyor.



Bindiği metroda hemen arkasında kırmızı sweatshirt giymiş siyahi bir yolcunun İrina'yı izlediği kameraya yansıyor.



İrina'nın arkasında oturan adam cebinden katlanır bir bıçak çıkarıyor ve genç kadını bıçaklamaya başlıyor.



Saldırıya karşı koymaya fırsat bulamayan Ukraynalı kadın olay yerinden hayatını kaybediyor.



KATİL ESKİ BİR SUÇLU



Olayın ardından yakalanan saldırganın Decarlos Brown Jr adlı, 34 yaşındaki eski bir suçlu olduğu ortaya çıktı.



Evsiz olduğu belirtilen saldırganın 2011'den beri çok sayıda suçtan sabıkası olduğu açıklandı.



Genç kadına neden saldırdığı henüz bilinmiyor.



Ancak daha önce acil yardım hattı aramaları incelendiğinde, psikolojik sorunları olduğuna dair işaretler olduğu görüldü.



Ukrayna'daki savaştan kaçan kendi halindeki genç bir kadının vahşice öldürülmesi ABD kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.



Sosyal medyada toplu taşıma araçlarında güvenliğin artırılması yönünde çağrılar yapıldı.