ABD'yi sarsan metro cinayeti: 911 kayıtları ortaya çıktı

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde, 23 yaşındaki Ukraynalı mülteci Iryna Zarutska, Charlotte kentinde bir metro treninde bıçaklanarak öldürüldü. Olay sırasında yapılan dehşet dolu 911 çağrıları kamuoyuna açıklandı.

"SEBEPSİZ YERE KADINI BIÇAKLADI"

New York Post’un yayınladığı kayıtlarda, görgü tanıkları operatöre paniğe kapılmış halde olayı anlatıyor.

Bir erkek yolcu, “Bir adam durup dururken bir kadını bıçakladı. Yanında duruyordum. Lütfen acele edin, çok kan kaybediyor” derken, bir başka kişi “Polis lazım, bir kız trende bıçaklandı. Sanırım öldü” ifadelerini kullandı.

Çağrılarda, yolcuların kan kaybını durdurmak için Zarutska’nın yaralarına baskı yaptığı da duyuluyor.

KAMERA KAYITLARI CİNAYETİ BELGELEDİ

Güvenlik kameraları, saldırgan DeCarlos Brown Jr.’ın koltuğundan fırlayıp Zarutska’yı arkadan üç kez bıçakladığını gösteriyor.

Genç kadın önce korku içinde kapanırken, saniyeler sonra yere yığılıyor. Brown, elinde kanlı bıçakla trende dolaşırken kayda alındı.



Saldırgan olaydan dakikalar sonra peronda yakalandı ve psikiyatrik değerlendirme için hastaneye götürüldü.



CİNAYET SİYASİ ARENADA SES GETİRDİ

Brown hakkında birinci derece cinayet ve federal düzeyde toplu taşıma sisteminde ölüme sebebiyet suçlamalarıyla dava açıldı. Suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis ya da idam cezasıyla karşı karşıya.



Cinayet, Brown’un daha önce küçük suçlardan serbest bırakılmış olması nedeniyle ABD’de siyasetin de gündemine girdi.

Başkan Donald Trump, 9 Eylül’de yaptığı konuşmada, “Demokratların yönettiği şehirlerde suçlular sokaklara salınıyor. Charlotte’ta, geleceği parlak genç bir Ukraynalı kadın bu yüzden hunharca öldürüldü” dedi.



"KAFAMIN İÇİNE BİR ŞEY YERLEŞTİRDİLER"

Daily Mail’in ortaya çıkardığı cezaevi kayıtlarında Brown, kız kardeşiyle yaptığı telefon görüşmesinde, beynine “yabancı maddeler” yerleştirildiğini ve hükümetin kendisini kontrol ettiğini öne sürdü.

Brown, “Kadını tanımıyordum, tek kelime etmedim. Sırf öylece bıçakladım, korkunç değil mi?” dedi.

KATİLİN AİLESİNİN TEPKİSİ

Brown’un kız kardeşi Tracey, “Kardeşimin sokakta olmaması gerekirdi. Onun suçundan kimseyi sorumlu tutmuyorum ama devlet, tedavi konusunda onu yarı yolda bıraktı” diyerek yetkililere tepki gösterdi.