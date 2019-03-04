ABD'de Alabama eyaletini vuran hortumda en az 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Alabama'nın güneyinde etkili olan hortum, can ve mal kaybına neden oldu.



Yetkililer, hortum nedeniyle Alabama'nın Lee County bölgesinde en az 14 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin ise yaralandığını söyledi.



Şiddetli fırtınayla birlikte oluşan hortum, ağaçları yerinden söktü ve evlere zarar verdi. Hortum, Georgia eyaletini de vurdu.



Yetkililer, Florida ve Güney Carolina eyaletleri için de hortum uyarısında bulundu.

