Ablukayı kırmak için yelken açtılar: Yolculuğu NTV'ye anlattılar
İtalya'nın Sicilya adasındaki Katanya'dan 1 Haziran'da Gazze'ye doğru yola çıkan Madleen gemisinin yolculuğu sürüyor.
İtalya'nın Sicilya adasındaki Katanya'dan Gazze'ye doğru yola çıkan Madleen gemisinde bulunan 12 aktivistin amacı İsrail'in Gazze'de uyguladığı insanlıkdışı ablukayı kırmak, dünya kamuoyunda farkındalık yaratmak.
Yolculuk riskli, zira İsrail'in geminin Gazze'ye ulaşmasını engelleyeceğine yönelik açıklamaları var.
Gemide bulunan Şuayb Ordu ve Yasemin Acar yolculuklarındaki son durumu ve yaşadıklarını NTV'ye anlattı.
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