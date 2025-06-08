Ablukayı kırmak için yelken açtılar: Yolculuğu NTV'ye anlattılar

İtalya'nın Sicilya adasındaki Katanya'dan 1 Haziran'da Gazze'ye doğru yola çıkan Madleen gemisinin yolculuğu sürüyor.

İtalya'nın Sicilya adasındaki Katanya'dan 'ye doğru yola çıkan Madleen gemisinde bulunan 12 aktivistin amacı 'in Gazze'de uyguladığı insanlıkdışı ablukayı kırmak, kamuoyunda farkındalık yaratmak.

Yolculuk riskli, zira İsrail'in geminin Gazze'ye ulaşmasını engelleyeceğine yönelik açıklamaları var.

Gemide bulunan Şuayb Ordu ve Yasemin Acar yolculuklarındaki son durumu ve yaşadıklarını NTV'ye anlattı.

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