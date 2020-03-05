"AB'nin dış sınırlarını korumakta kararlıyız"

Yunanistan sınırında yaşanan göç krizi gündemiyle toplanan AB İçişleri ve Adalet Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nın ardından sonuç bildirgesi yayımlandı.



Bildirgede, "AB ve üyeleri, etkin biçimde birliğin dış sınırlarını koruma konusunda kararlıdır. Yasa dışı geçişlere müsamaha gösterilmeyecektir" ifadesine yer verildi.

Bu kapsamda, AB ve üyelerinin uluslararası hukuka uygun biçimde tüm gerekli önlemleri alacağı vurgulandı. AB'nin, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex'i devreye sokarak, göç baskısıyla karşı karşıya olan alanları güçlendireceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Türkiye'nin siyasi amaçlarla göç baskısını kullanmasını şiddetle reddediyoruz" denildi.

