AB’nin doğu kanadı Rusya'ya karşı "İHA duvarı" geliştirecek

NATO’nun doğu kanadındaki Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin savunma bakanları, Avrupa hava sahasını ihlal eden insansız hava araçlarının oluşturduğu tehditlere ilişkin bir çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi.

Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Macaristan ve Slovakya’nın temsil edildiği toplantıya ayrıca bu hafta şüpheli İHA faaliyetleri nedeniyle güvenlik krizi yaşayan AB Dönem Başkanı Danimarka’nın Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen de katıldı.



"RUSYA, AB VE NATO'YU SINIYOR"



AB Komisyonu Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün cephe hattındaki AB üyesi ülkeler, NATO ile yakın eşgüdüm içinde Avrupa’nın her yerinde Rusya kaynaklı artan tehditlere karşı ortak bir yanıt oluşturmak için birlikte çalışma kararlılıklarını dile getirdi. Rusya, AB’yi ve NATO’yu sınıyor. Buna yanıtımız güçlü, birlik içinde ve hızlı olmalı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından duyurusu yapılan ‘Doğu Kanadı Gözetimi’, tüm Avrupa’nın yararına olacaktır" dedi.

"HIZLI ADIMLAR ATMALIYIZ"



Kubilius, "Bugünkü toplantıda tartışmalardan somut eylemlere geçme konusunda anlaştık ve önemli noktalarda mutabakat sağladık. Merkezinde bir ‘İHA duvarı’ yer alan Doğu Kanadı Gözetimi" ifadelerini kullandı.

Kubilius, partner ülkeler ve Ukrayna’nın paha biçilmez tecrübesi ile "İHA Duvarı" projesinin tasarımına ilişkin ortak bir anlayışa ulaştıklarını söyledi. Kubilius, "Bu projeyi mümkün olan en kısa sürede işler hale getirmek için siyasi, teknik ve mali düzeylerde, ayrıca sanayimizi harekete geçirme konusunda hızlı adımlar atmamız gerekecek" şeklinde konuştu. Andrius Kubilius ayrıca, proje dahilindeki en önemli önceliğin, etkili bir İHA tespit sistemi olduğunu ifade etti.

"ÇOK RADİKAL BİR ŞEKİLDE CEVAP VERMELİYİZ"



Görüşmelerin ardından basına konuşan Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ise, "Rusya’dan gelen tehdit ciddi. Buna çok radikal bir şekilde karşılık vermeliyiz" diye konuştu. Tüm AB ülkelerini projeye katılmaya çağıran Polonyalı bakan, bu hafta Danimarka’da yaşanan olayların tehdidin sadece doğu kanadına yönelik olmadığını gösterdiğini ve İHA’ların yakınlardaki bir gemiden veya deniz aracından da fırlatılabileceğini söyledi.

AB üyesi 10 ülkenin savunma bakanlarının gerçekleştirdiği çevrimiçi toplantının ardından Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmihal ve NATO yetkililerinin de katıldığı ayrı bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede Ukrayna Savunma Bakanı Şmihal, Avrupalı bakanlara Ukrayna’nın konuya ilişkin savaş tecrübeleriyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.



Avrupalı liderlerin "İHA Duvarı" projesini 1 Ekim’de Danimarka’nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilecek gayriresmi AB Konseyi Toplantısı'nda da görüşmeleri bekleniyor.

