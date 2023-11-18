AB'nin Ortadoğu'da Gazze diplomasisi sürüyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ortadoğu turu kapsamında bugün Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesinin ardından El Ariş Havalimanı'nda AB'nin Gazze'ye yönelik insani yardımlarını Mısır Kızılayına teslim etti.



Burada basına yaptığı açıklamada Mısırlı yetkililere Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardımların geçişi konusundaki işbirliği için teşekkür eden von der Leyen, Sisi ile verimli bir görüşme yaptığını söyledi.



Von der Leyen, Mısır'ın bölgedeki gerilimin önlenmesi için önemli bir ortak olduğunu vurgulayarak, AB'nin iki devletli çözüm için destek vermeye hazır olduğunun altını çizdi.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de İsrail ve Filistin'den sonra geçtiği Bahreyn'de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü.



Görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Borrell, Gazze'deki durumu "uyanma çağrısı" olarak niteleyerek, AB'nin hem İsrail'in hem Filistinlilerin güvenliğini önemsediğini, bu nedenle sürdürülebilir bir barış için çabalayacağını belirtti.



Von der Leyen turuna Ürdün'e geçerek başkent Amman'da Kral 2. Abdullah ile görüşmesiyle devam edecek.



Borrell ise Katar ve Suudi Arabistan'dan sonra ziyaretlerini Ürdün'de sonlandıracak.



AB yönetimi, Filistin-İsrail meselesinin çözümünün ancak iki devletli bir yapıyla mümkün olacağında ısrar ediyor. Öte yandan AB, olayların akabinde İsrail'e verdiği koşulsuz destek ve halen Gazze'de ateşkes çağrısı yapmamış olması nedeniyle sert eleştirilere maruz kalıyor.