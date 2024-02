AB'nin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya desteği artacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin, savaş 2. yılı doldurmaya yaklaşırken, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini ve özellikle savunma alanında Kiev'i AB'ye yaklaştırmak için çalışılacağı mesajını verdi.

Von der Leyen ve AB Dönem Başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'yı desteklemeye devam etme gerekliliği konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yapılan oturumda açılış konuşması yaptı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2 yıl önce şubat ayında, "AB'nin 70 yılı aşkın süredir savunduğu her değere karşı savaş açtığını" söyleyen von der Leyen, Putin'in Ukrayna'yı kolayca yenebileceğini sanarak "büyük bir hata yaptığını" ifade etti.



Başkan, Rusya'nın, "AB'yi bölebileceği ve NATO'yu zayıflatabileceği yönündeki hesaplarının yanlış olduğunu ve 2 yılda bunun tam aksinin yaşandığını" belirterek, "Avrupa, bu savaşın her gününde ve savaştan sonraki her günde Ukrayna'nın tarafında olacak" dedi.



"GELECEKTEKİ ÜYEMİZ"



Geleceğe bakıldığında, Ukrayna'nın savunma yeteneklerini ve sanayisini, kendilerinden bir parça olarak düşünmeleri gerektiğini kaydeden von der Leyen, "Bu, gerektiğinde Ukrayna'nın bazı savunma programlarımıza entegre edilmesini sağlayacak ilk adımdır. Bu sadece Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarını karşılamamıza yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda ordularımız ve savunma sanayilerimiz arasında yakınlaşmayı ve ortak planlamayı teşvik edecektir" ifadelerini kullandı.

Von der Leyen Ukrayna'nın, "AB'nin gelecekteki bir üyesi" olduğunu ifade ederek "Dolayısıyla savunma alanında da bize çok daha yakınlaşması gerekiyor" diye konuştu.