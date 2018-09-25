Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelere 2018'in ikinci çeyreğinde yapılan iltica başvuru sayısı, yılın ilk çeyreğine göre yüzde 4 artış gösterdi.



Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) yayımladığı verilere göre, bu yılın ikinci çeyreğinde birlik ülkelerine iltica başvurusunda bulunan kişi sayısı bir önceki çeyreğe göre yüzde 4 artarak 136 bin 700 oldu. Yılın ilk çeyreğinde AB'ye 131 bin 400 iltica başvurusu yapılmıştı.



En fazla iltica başvurusu yapan Suriyeliler, Iraklılar, Afganlar ve Venezuelalılar toplam başvuruların üçte birini oluşturdu.



2018'in ikinci çeyreğinde AB ülkelerine iltica başvurusu yapan Suriyelilerin sayısı 18 bin 300 kişiye ulaşırken, Afganların 9 bin 200, Iraklıların 8 bin 400, Venezuelalıların da 7 bin 600 oldu.



ALMANYA YİNE İLK TERCİH



Bu yılın ikinci çeyreğinde iltica başvurularının yüzde 25'i Almanya'ya yapıldı. 33 bin 700 kişi Almanya'ya iltica başvurusu yaparken, 26 bin 100 başvuruyla Fransa ikinci sırada yer aldı. Fransa'yı takiben en fazla iltica başvurusu yapılan ülkeler sırasıyla Yunanistan ve İspanya olarak ön plana çıktı.



İltica başvurularının yılın ilk çeyreğine göre ikinci çeyrekte İtalya ve Avusturya'da yüzde 23, Belçika ve İsveç'te yüzde 10 azalırken, İspanya'da yüzde 85 ve Yunanistan'da yüzde 26 oranında artması dikkati çekti.

