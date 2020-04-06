"Aç değiliz, maskeye ihtiyacımız var"

Corona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının en önemli ihtiyaçlardan birisi yüz maskeleri.

Avustralya’daki 5 bin 700 corona virüs vakasının neredeyse yarısına sahip olan Yeni Güney Galler eyaletinden bir acil doktoru, "Hastanede yetersiz olan maskeleri toplu bir yere gittiğinizde insanların yüzünde görmeniz mümkün" dedi.

Reuters’a konuşan bir başka doktor da "her gün teşekkür mektupları alıyoruz, bazı insanlar bizim için pizza vb. şeyler getiriyor ancak bunları gördüğüm zaman onlara 'aç değiliz sadece maskeye ihtiyacımız var' demek istiyorum" ifadelerini kullandı.



Acil doktorları ve sağlık çalışanları sendika temsilcileri, yetkililerin kendilerine kişisel koruyucu ekipman stokları olduğunu ve daha fazlasını üretmek için çaba gösterdiklerini söylediklerini belirtiyor. Ancak habere göre bazı hastanelerdeki personeller, virüse karşı daha iyi koruma sağladığı söylenen N95 yüz maskelerinin kullanımı konusunda sıkı kısıtlamalarla karşı karşıya ve kendilerini korumak için plastik ve lastik bantlardan yapılmış yüz maskelerini kullanıyorlar.



Sağlık çalışanları, Avustralya’daki ilk Covid-19 vakaları olduğunda yayınlanan kişisel korunma ekipmanı kullanma kılavuzlarının, hastalığın toplumun her tarafına yayılması nedeniyle koşullar değiştiği için artık yeterli olmadığını söylüyor. Sadece acil serviste değil, tüm hastanede en yüksek korumanın gerekli olduğuna dikkat çekiyorlar.



BİRÇOK SAĞLIK ÇALIŞANI EKİPMAN EKSİKLİĞİNDEN ÖLÜYOR



Avustralya Tıp Derneği’nin Batı Avustralya eyalet şubesi başkanı Andrew Miller, "virüsle mücadele eden sağlık personelimiz, kişisel korunma ekipmanına ihtiyaç duyduklarında ulaşabileceklerine tam olarak güvenmiyor çünkü diğer ülkelerde sağlık çalışanlarının ekipman eksikliğinden öldüklerini gördüler" dedi.



10 MİLYON MASKE DAĞITILACAK



Avustralyalı sağlık çalışanları, Başbakan Scott Morrison’a güvenli ekipmanlara erişim talep eden bir dilekçe gönderdi. Dilekçe Pazar gününe kadar yüz elli beş binden fazla imza topladı.



Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, sağlık çalışanları için 10 milyon maske dağıtacaklarını açıkladı. Hunt yaptığı açıklamada “önemli miktarda eldiven, önlük ve gözlük de olmak üzere birçok koruyucu ekipmanımız var“ dedi.

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