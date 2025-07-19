Acı tablo: Savaşta ölen Rus ve Ukraynalı askerlerin sayısı açıklandı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'da 1 milyon 40 bin 950 askerini kaybettiğini bildirdi.

Bu sayıya Rus güçlerinin geçtiğimiz gün verdiği 1.120 kaybın da dahil olduğu belirtildi.

Kyiv Independent'in bildirdiği rapora göre Rusya ayrıca 11 bin 32 tank, 23 bin 12 zırhlı savaş aracı, 55 bin 602 araç ve yakıt tankı, 30 bin 531 topçu sistemi, 1.442 çoklu fırlatma roket sistemi, 1.198 hava savunma sistemi, 421 uçak, 340 helikopter, 46 bin 712 drone, 3 bin 492 seyir füzesi, 28 gemi ve bot ile bir denizaltı kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın da 700 bin askerinin Rusya'ya karşı savaşta öldürüldüğünü bildirmişti.