Açık alanda sigara içmek yasaklandı: Uymayanlara 240 euro para cezası

İtalya'nın Milano şehrinde, 1 Ocak 2025 itibarıyla açık alanlarda sigara içmeyi yasaklayan uygulama yürürlüğe girdi.

Açık alanda sigara içmek yasaklandı: Uymayanlara 240 euro para cezası

Milano’da, bugün itibariyle açık alanlarda sigara içmek resmi olarak yasaklandı.

Yasak, parklar, meydanlar, kafeler ve kaldırımlar gibi kamusal alanlarda geçerli olacak.

Sigara içmek isteyenlerin diğer insanlardan en az 10 metre uzaklıkta bulunan belirli izole alanlarda içmelerine izin verilecek.

Yasağa uymayanlara 40 ila 240 euro arasında para cezası uygulanacak.

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