Açık mikrofon kazası: Dünya liderlerinin unutulmaz gafları

Gazze barış zirvesi için bu hafta Mısır’da bulunan Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı sohbetin özel olduğunu sanıyordu. Ancak mikrofonunun açık olduğunu fark etmeyen Prabowo’nun sözleri tüm salona yayıldı.

Trump’a dönerek “Eric veya Don Jr. ile bir görüşme ayarlayabilir misiniz?” diyen Prabowo’nun bu isteği, toplantı sonrasında medyada “diplomatik gaf” olarak yankı buldu.

Trump’ın iki oğlu Eric Trump ve Donald Trump Jr., halen Trump Organization’da üst düzey görevlerde bulunuyor.

Bu olay, dünya liderlerinin “mikrofon kazaları” listesine yeni bir örnek olarak eklendi.

İngiliz gazetesi The Guardian geçmişte yaşanan beş dikkat çekici anı derledi.

ORGAN NAKLİ VE ÖLÜMSÜZLÜK

Eylül ayında Pekin’deki bir askeri geçitte Çin lideri Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mikrofonları açık unutulduğu sırada organ nakilleriyle ömrün uzatılmasından bahsetti.

Putin’in tercümanı “İnsan organları sürekli nakledilebilir. Ne kadar uzun yaşarsan, o kadar gençleşirsin, hatta ölümsüzlüğe ulaşabilirsin” dedi.

Şi ise Çinceden çevrilen sözleriyle, “Bazı bilim insanları bu yüzyılda insanların 150 yaşına kadar yaşayabileceğini söylüyor” ifadelerini kullandı.

"KAPINA SU DAYANMIŞKEN ZAMAN ÖNEMSİZDİR"

Avustralya’nın eski Göç Bakanı Peter Dutton, 2015’te Pasifik ada ülkelerini tehdit eden yükselen deniz seviyeleriyle alay ettiği için büyük tepki çekmişti.

Dönemin Başbakanı Tony Abbott’la sohbet ederken, “Mülteci toplantısı Cape York saatindeydi” diyen Abbott’a Dutton, “Kapına su dayanmışken zamanın pek önemi yok” şeklinde yanıt vermişti.

Yorumlar, Pasifik adalarından ve çevrecilerden sert tepki çekmiş, muhalefet özür çağrısında bulunmuştu.

"ÖNYARGILI KADIN" GAFI

İngiltere’nin eski Başbakanı Gordon Brown, 2010 seçim kampanyasında bir seçmenle tartıştıktan sonra mikrofonunun hala açık olduğunu unuttu.

Arabaya binerken danışmanına “Bu bir felaketti, beni o kadınla neden görüştürdüler? O tamamen önyargılı bir kadındı” dedi.



Sözleri kaydedilince Brown haftalarca manşetlerden inmedi ve o yılki seçimi kaybetti.

"NETANYAHU'YA KATLANAMIYORUM, YALANCI"

2011’de Fransa’nın Cannes kentindeki G20 Zirvesi’nde, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile ABD Başkanı Barack Obama arasında yapılan özel bir konuşma kayda yansıdı.

Sarkozy, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için “Ona katlanamıyorum, yalancı.” dedi.

Obama ise, “Ondan sıkıldın ama ben onunla daha sık uğraşmak zorundayım.” diyerek yanıt verdi.



"BÜYÜK BİR AHMAK"

ABD’nin eski başkanlarından George W. Bush, 2000 yılındaki başkanlık kampanyası sırasında bir mitingde mikrofonunun açık olduğunu fark etmeden New York Times muhabiri Adam Clymer için “Büyük bir ahmak” dedi.

Yanındaki başkan yardımcısı adayı Dick Cheney de “Evet, kesinlikle öyle,” diyerek onay verdi.