Açılan dava düşürüldü: Wagner elindeki ekipmanı devretmeye hazırlanıyor

Daha sonra isyanlarını aniden sona erdirdiler ve Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun aracılık ettiği bir anlaşma uyarınca üsse geri döndüler.



Rusya'daki Federal Güvenlik İdaresi, silahla ilgili isyanları düşürürken, Belarus lideri Lukaşenko, isyan sırasında orduya "savaşa hazır ol" emri verdiğini açıkladı.