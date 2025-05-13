Acılı babanın büyük sırrı: "Doktora gitti, gelecek diyorum"

Hindistan ordusunun, Azad Keşmir’in Kontrol Hattı’na yakın bir bölgede bulunan Şokot köyüne 9 Mayıs’ta düzenlediği saldırıda 27 yaşındaki 2 çocuk annesi Kosar Şafi öldürüldü.



Genç anneden geriye 3 yaşındaki Muhammed Hüseyin ve 1 yaşındaki Muhammed Hasan isimli 2 öksüz çocuk kaldı.



İki çocuğuyla yalnız kalan baba Şafi, çocuklarına hem annelik hem babalık yapmaya çalışıyor.



Sütten kesilmemiş bebeği Hasan'ı akrabalarının yanına göndermek zorunda kalan Şafi, oğlu Hüseyin ile Şokot köyünde yaşıyor.

BİR AN OLSUN BABASINDAN AYRILMAK İSTEMİYOR



Annesinin öldüğünü çevredekilerden duyan 3 yaşındaki Hüseyin, bir an olsun bile babasından ayrılmak istemiyor.



Hindistan ordusunun düzenlediği saldırı nedeniyle hayatları sonsuza dek değişen acılı baba ve oğlu, komşuları ile akrabalarının desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

18 SAAT EŞİNİN CANSIZ BEDENİYLE BEKLEMİŞ



Baba Şafi, hayat arkadaşını kaybettiği saldırı anını ve içinde bulundukları zorlu şartları anlattı.



Eşi ve çocuklarıyla avluda oturdukları sırada saldırının gerçekleştiğini belirten Şafi, "Biz orada (avluda) oturuyorduk, eşim çay yapmak için mutfaktaydı. Birden ateş geldi ve burayı (evinin mutfağının duvarı) hedef aldı ve şarapnel parçası geldi ve o kadar duman oldu ki etrafı görmek mümkün değildi. Duman bittiğinde eşimin şehit olduğunu gördüm, tanınmaz haldeydi." dedi.



Hindistan ordusunun Şokot köyüne yönelik saldırılarının saatlerce sürmesi nedeniyle komşularının yardımına gelemediğini vurgulayan Şafi, "Bu durumda insanın yapabileceği hiçbir şey yok. 18 saat boyunca eşimin cansız bedeniyle tek başıma bekledim." diye konuştu.



"ÇOCUKLARIMA KİM ANNELİK YAPACAK?"



Şafi, küçük oğlu Hasan'ın henüz sütten kesilmediğini dile getirerek, "Küçük çocuklarım var biri 3 yaşında diğeri ise 1 yaşında. Şimdi çocuklarıma kim annelik yapacak? Annesiz onlara nasıl bakacağım?" ifadelerini kullandı.



"BABA ANNEME BOMBA İSABET ETTİ"



Herhangi bir askeri hedef olmamasına rağmen Hindistan ordusunun köylerini hedef aldığını kaydeden Şafi, "Bize zulüm ettiler. Biz bu zulmün bitmesini istiyoruz. Günahsız insanlar Hindistan ordusunca burada şehit ediliyor."



Küçük oğlunun 1 yaşında olması nedeniyle olanlardan habersiz olduğunu ancak 3 yaşındaki oğlu Hüseyin'in, sürekli annesini sorduğunu söyleyen Şafi, şu ifadelere yer verdi:



"Büyük oğlum bana 'Annem nerede?' diye sorduğunda, 'Annen doktora gitti ve geri gelecek' diyorum. Oğlum annesinin öldüğünü öğrenmiş ve 'Hayır baba, anneme bomba isabet etti ve o öldü' diyor."

