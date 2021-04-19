Açlık grevindeki Rus muhalif Navalny hastaneye nakledildi

Rusya'da tutuklu bulunan muhalif lider Alexei Navalny, Rus Doktorlar İttifakı Sendikası Başkanı'nın "her an ölebilir" uyarısı ardından, açlık grevinin 3. haftasında cezaevindeki hastaneye nakledildi.

DHA 19.04.2021 - 13:56

Açlık grevindeki Rus muhalif Navalny hastaneye nakledildi

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Rusya'da 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve açlık grevindeki 3. haftasında durumu kötüleşen Rus muhalif lider Alexei Navalny, ceazevindeki hastaneye nakledildi. 

Zehirlendikten sonra Almanya’da tedavi olan Rusya’ya dönüşü sırasında ise tutuklanarak Vladimir Bölgesi’ndeki bir hapishaneye gönderilen Rus muhalif lider Alexei Navalny, kötü muamele ve cezaevi koşullarını gerekçe göstererek 31 Mart'ta açlık grevine başladı.

Rus medyası, Navalny'nin durumunun kötüleşmesi nedeniyle ceazevindeki hastaneye kaldırıldığını aktardı. Sağlık komisyonu tarafından alınan kararın ardından nakil işleminin gerçekleştirildiği Navalny'e vitamin eksikliği tanısı konduğu bildirildi.

DOKTORLARDAN "HER AN ÖLEBİLİR" AÇIKLAMASI

Rus Doktorlar İttifakı Sendikası Başkanı ve aynı zamanda Navalny'nin doktorlarından Anastasia Vasilyeva, sosyal medya hesabı üzerinden muhalif liderin son kan testi sonucunu yayınlamıştı. Navalny’nin test sonuçlarını inceleyen doktorlar, böbreklerinin kötü durumda olduğunu ve her an ölebileceğini söylemişti.

ABD'DEN RUSYA'YA NAVALNY UYARISI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD’nin Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin hapishanede ölmesi durumunda bunun sonuçları olacağını Rusya’ya ilettiğini aktarmıştı.

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