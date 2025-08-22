"Açlık tarikatı": Ceset sayısı 434'e çıktı

Kenya'da müritlerini ölüm orucuna sevk ederek ölümlerine yol açan "açlık tarikatı" soruşturmasında yeni cesetlere ulaşıldı.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Şakahola Ormanı’nda yüzlerce kişinin ölümüne yol açan "açlık tarikatı" ile ilgili soruşturmanın yankıları sürüyor.



Yetkililer, Kilifi kasabasının Kwa Binzaro köyünde sürdürülen çalışmalar kapsamında 6 mezardan 5 ceset çıkarıldığını, kimlik tespiti çalışmasının başlatıldığını açıkladı.



Patolog Dr. Richard Njoroge ekiplerle birlikte kazı çalışmalarına başladıklarını belirterek, 5 cesedin çıkarıldığını doğruladı.



27 ŞÜPHELİ MEZAR DAHA VAR

Njoroge, 27 şüpheli mezar daha olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Bugün altı mezardan beşinin cesedini bulduk. Ayrıca o bölgede, farklı yerlere dağılmış 10 farklı ceset parçası da bulduk." dedi.



Çalışmaların devam edeceğini söyleyen Njoroge, daha fazla ceset bulmayı beklediklerini belirtti.



SORUŞTURMA 2 YILDIR SÜRÜYOR

2023 Nisan ayında “açlık tarikatı”nın lideri Paul Mackenzie hakkında; kilise cemaatine, "aç kalarak Hz. İsa’ya kavuşmalarını" vadettiği ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.



Kilisenin bulunduğu Şakahola Ormanı’ndan 429 ceset bulunmasının ardından 238 yetişkin ve 191 çocuğun davaları ayrılmıştı.



Operasyonlarda tarikatın elinden yaklaşık 100 kişi kurtarılmış, çok sayıda kişi tutuklanmıştı.