"Açlık tarikatı" liderine 200 yıl hapis cezası. 448 kişinin ölümüne neden oldu

Kenya 'da, takipçilerine açlıktan ölmeleri halinde "Hz. İsa ile buluşacakları" ve "cennete gidecekleri" vaadinde bulunarak 448 kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan "açlık tarikatı" lideri Paul Mackenzie'nin cezası belli oldu.



Mombasa Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada hakkındaki suçlamaları reddeden Mackenzie, takipçilerini aç kalmaya zorlamadığını savundu. Ancak mahkeme, bu savunmayı kabul etmedi.



Duruşma öncesinde mahkeme binası dışında kurulan bir çadırda gülümserken görüntülenen tarikat liderinin 100 yıl cinayet, 100 yıl ise açlıkla bağlantılı suçlardan olmak üzere toplam 200 yıl hapis yatmasına hükmedildi.