"Açlık tarikatı" liderine 200 yıl hapis cezası. 448 kişinin ölümüne neden oldu
07.11.2026 05:56
448 kişinin ölümüne sebep olan "açlık tarikatı" lideri Paul Mackenzie
Kenya Mombasa Yüksek Mahkemesi, müritlerini aç bırakarak 448 kişinin ölümüne neden olan "açlık tarikatı" liderine 200 yıl hapis cezası verdi.
Kenya'da, takipçilerine açlıktan ölmeleri halinde "Hz. İsa ile buluşacakları" ve "cennete gidecekleri" vaadinde bulunarak 448 kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan "açlık tarikatı" lideri Paul Mackenzie'nin cezası belli oldu.
Mombasa Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada hakkındaki suçlamaları reddeden Mackenzie, takipçilerini aç kalmaya zorlamadığını savundu. Ancak mahkeme, bu savunmayı kabul etmedi.
Duruşma öncesinde mahkeme binası dışında kurulan bir çadırda gülümserken görüntülenen tarikat liderinin 100 yıl cinayet, 100 yıl ise açlıkla bağlantılı suçlardan olmak üzere toplam 200 yıl hapis yatmasına hükmedildi.
Mahkeme kararında, Mackenzie'nin takipçilerine ölümle sonuçlanacak şekilde aç kalmaları yönünde telkinde bulunarak olaylarda birincil cezai sorumluluk taşıdığı vurgulandı. Hakim, verilen cezanın benzer vahşetlerin önüne geçilmesi ve bu tür suçların hukukun izin verdiği en ağır yaptırımlarla karşılanacağı mesajının verilmesi açısından adil ve yerinde olduğunu belirtti.
DAVA, 190 ÇOCUK VE BİR YETİŞKİNİN ÖLÜMÜNÜ KAPSADI
Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, olaylarda 448 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, Mackenzie’nin yargılandığı dava 190 çocuk ile 1 yetişkinin ölümüne ilişkin suçlamaları kapsadı. Geçtiğimiz ay görülen duruşmalarda, Mackenzie'nin 28 suç ortağı da suçlarına göre 10 ila 160 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
ORMANDA YÜZLERCE KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI
"Shakahola katliamı" olarak da adlandırılan olay, 2023 yılında Kenya'nın Kilifi bölgesindeki Shakahola Ormanı'nda yapılan çalışmalarda yüzlerce kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla ortaya çıkmıştı. Olay, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.