Açlıkla mücadele eden Gazzeliler, havadan atılan kumla karışmış pirinçleri yiyor!
Kuşatma altında açlıkla boğuşan Gazze Şeridi'ne havadan atılan kumla karışık pirinçleri toplamak için yarışan çocuklar ve yaşlıların görüntüleri yürekleri dağladı.
İsrail'in ablukası nedeniyle açlıkla mücadele eden Gazzelilerin yaşadığı büyük insani dram ağırlaşarak devam ediyor.
İnternette paylaşılan görüntülerde, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne havadan atılan kumla karışık pirinçleri toplamak için yarışan çocuklar ve yaşlıların görüntüleri yer alıyor.
Filistinli aktivistler ve gazeteciler tarafından paylaşılan görüntüler El Cezire tarafından doğrulandı.
Gazeteci Motasem Adli, "Uçaklar yardım atıyor. Çaresiz ruhlar hayatta kalmak için yarışıyor" dedi ve yaşananların "her taraftan kuşatılmış bir halkın trajedisini özetlediğini" ekledi.
Salma Kaddoumi, "Gazze'de açlık çeken insanlara, bombardıman uçakları tarafından yerinden edilmiş kişilerin üzerine aşağılayıcı bir şekilde atılan kumla kaplı pirinç yediriliyor" diye yazdı.
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