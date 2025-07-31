Açlıkla mücadele eden Gazzeliler, havadan atılan kumla karışmış pirinçleri yiyor!

Filistinli aktivistler ve gazeteciler tarafından paylaşılan görüntüler El Cezire tarafından doğrulandı.

İnternette paylaşılan görüntülerde, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne havadan atılan kumla karışık pirinçleri toplamak için yarışan çocuklar ve yaşlıların görüntüleri yer alıyor.

İsrail 'in ablukası nedeniyle açlıkla mücadele eden Gazzelilerin yaşadığı büyük insani dram ağırlaşarak devam ediyor.

Gazeteci Motasem Adli, "Uçaklar yardım atıyor. Çaresiz ruhlar hayatta kalmak için yarışıyor" dedi ve yaşananların "her taraftan kuşatılmış bir halkın trajedisini özetlediğini" ekledi.



Salma Kaddoumi, "Gazze'de açlık çeken insanlara, bombardıman uçakları tarafından yerinden edilmiş kişilerin üzerine aşağılayıcı bir şekilde atılan kumla kaplı pirinç yediriliyor" diye yazdı.