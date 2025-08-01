Açlıktan kırılan Gazze'ye tartışmalı ziyaret

ABD'nin Ortadoğu elçisi Steve Witkoff, yoğun tartışmaların ortasında İsrail'e gitti.

Witkoff, çoğu çocuk olmak üzere en az 159 insanın açlıktan öldüğü Gazze Şeridi'ne de uğrayacak.

ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı adlı kuruluşun gıda malzemelerinin dağıtımında, bu sabah da en az Filistinli, İsrail askerleri tarafından öldürüldü. 70'inin ise yaralandığı bildirildi.

Witkoff, Gazze Şeridi'nde bu tartışmalı vakfın, aç Filistinliler için "ölüm noktası" haline gelen yardım dağıtım alanını da ziyaret edecek.

ABD elçisinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi de bekleniyor.

AVRUPA BASKIYI ARTIRIYOR

İsrail'in üzerinde, açlık savaşı nedeniyle Avrupa'dan gelenler de dahil olmak üzere yoğun bir baskı var. Son bir haftada Fransa, Malta, İngiltere, Kanada ve Portkez, eylül ayındaki Birleşmiş Milletler zirvesinde Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı. Almanya, doğrudan bir açıklama yapmadı ancak tanıma sürecinin bir an önce başlatılması gerektiğini belirtti.

Avrupa'nın bu hamlesinin gerekçesi, İsrail'in Gazze'deki insanki krizi çözmesi için istenen adımları atmaması.