Açlıktan kırılan Gazze'ye tartışmalı ziyaret
ABD'nin Ortadoğu elçisi Witkoff, İsrail ve Gazze'yi ziyarete başlıyor. Witkoff, tartışmalı ziyarette Netanyahu ile de bir araya gelecek. (Haber: Derya Doğan)
ABD'nin Ortadoğu elçisi Steve Witkoff, yoğun tartışmaların ortasında İsrail'e gitti.
Witkoff, çoğu çocuk olmak üzere en az 159 insanın açlıktan öldüğü Gazze Şeridi'ne de uğrayacak.
ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı adlı kuruluşun gıda malzemelerinin dağıtımında, bu sabah da en az Filistinli, İsrail askerleri tarafından öldürüldü. 70'inin ise yaralandığı bildirildi.
Witkoff, Gazze Şeridi'nde bu tartışmalı vakfın, aç Filistinliler için "ölüm noktası" haline gelen yardım dağıtım alanını da ziyaret edecek.
ABD elçisinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi de bekleniyor.
AVRUPA BASKIYI ARTIRIYOR
İsrail'in üzerinde, açlık savaşı nedeniyle Avrupa'dan gelenler de dahil olmak üzere yoğun bir baskı var. Son bir haftada Fransa, Malta, İngiltere, Kanada ve Portkez, eylül ayındaki Birleşmiş Milletler zirvesinde Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı. Almanya, doğrudan bir açıklama yapmadı ancak tanıma sürecinin bir an önce başlatılması gerektiğini belirtti.
Avrupa'nın bu hamlesinin gerekçesi, İsrail'in Gazze'deki insanki krizi çözmesi için istenen adımları atmaması.
"SON DERECE BEKLENMEDİK BİR ZİYARET"
Hamas, Witkoff'un ziyaretini "propaganda şovu" olarak nitelendirirken uluslararası medya kuruluşları bunu, "ABD'li yetkililer, son derece beklenmedik bir ziyaret" gerçekleştiriyor" ifadeleriyle gündemine taşıdı.
Witkoff'un Netanyahu ile mevut kıtlık sorununu ve ateşkesi görüşeceği bildirildi. Diğer konuların da tüm rehinelerin bırakılması ve Hamas'ın silahsızlandırılması meselesi olması bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Gazze'de durumu "korkunç" olarak nitelendirmişti. Trump, NBC'ye verdiği demeçte, "İnsanların beslendiğinden emin olmak istiyoruz" dedi.
FRANSA, ÜRDÜN ÜZERİNDEN HAREKETE GEÇTİ
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, bu sabah yaptığı açıklamada, Fransa'nın Ürdün üzerinden Gazze'ye 10 tonluk insani yardım gönderdiğini söyledi. Bunların acil yardım olduğunu ancak yine de bu "iğrenç" durumu düzeltmek için yeterli olmadığını belirtti.
Barrot, hafta içinde yaptığı açıklamada, Gazze İnsani Yardım Vakfı adlı kuruluşun "kan banyosu" yarattığını ifade ederek faaliyetlerini derhal durdurması gerektiğini söylemişti.
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