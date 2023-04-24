"Açlıktan ölürseniz Hz. İsa ile tanışacaksınız" diye kandırılan 47 kişi hayatını kaybetti

Kenya’da `açlık tarikatı` ile ilgili soruşturma devam ederken, ekipler çok sayıda kişinin daha cansız bedenine ulaştı.



Sahil kasabası Malindi yakınlarındaki Shakahola Ormanı’nda devam eden kazılarda, ulaşılan cansız beden sayısının 47’ye yükseldiği duyuruldu.

İçişleri Bakanı Kithure Kindiki yaptığı açıklamada, 800 dönümlük ormanın tamamının kapatıldığını ve suç mahalli ilan edildiğini aktararak, bu vahşetin yalnızca faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasına değil aynı zamanda her kilise, cami, tapınak veya sinagog için daha sıkı düzenlemelere yol açması gerektiğini ifade etti.