Adalet 46 yıl sonra tecelli etti! Dünyanın en eski idamlık mahkumu aklandı

Dünyanın en eski idamlık mahkumu olan Iwao Hakamada, 1968 yılında patronunu, karısını ve iki çocuğunu öldürmek suçlamasıyla idam cezasına çarptırılmıştı. 46 yıl süren yargılama sürecini ölüm hücresinde geçiren Hakamada, yıllar içerisinde ruh sağlığını kaybetti. Kız kardeşi tarafından özel bakımı sağlanan Hakamada, sağlık sorunları nedeniyle Perşembe günü gerçekleşen duruşmaya katılamadı. Ancak Hakamada'nın destekçileri, duruşma salonunun önüne akın etti.

KANITLARIN UYDURMA OLDUĞU BELİRLENDİ

Cinayetle suçlanan Hakamada’nın avukatları, suçlamada kullanılan kanlı kıyafetlerin DNA’sının müvekkillerine ait olmadığını öne sürdü. Mahkeme, kıyafetlerdeki kırmızı lekelerin, kan olamayacağına karar verdi. Japonya halkı tarafından da ilgiyle takip edilen davadan çıkan beraat kararı, yüzlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı. Hakamada'nın 91 yaşındaki ablası Hideko Hakamada, adaletin yıllar sonra bile olsa tecelli etmesinden mutlu olduğunu söyledi.

