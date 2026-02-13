Adalet Bakanı Akın Gürlek: Meclis'teki olayların yaşanması beni üzdü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, A Haber yayınında gündeme ilişkin değerlendiriyor.



"Adalete ihtiyacı olanların bakanıyım" diyen Gürlek, "Ben Türkiye'nin Adalet Bakanıyım. 86 milyon vatandaşımızın sorunları dinlemek için buradayım" dedi.

Meclis'teki olaylı yemin törenine ilişkin değerlendirmede bulunan Gürlek, “Yemin saat 15.30 olarak belirlenmişti. Kuliste nazik bir ortam vardı. CHP'liler de oradaydı, herkesle el sıkıştık. O gün örgütlü bir iş olup olmadığını bilemem. Oradaki olayların yaşanması beni üzdü. Metinin usulen okunması gerekiyordu, okurken bir anda ortam karıştı. Bu kadar karışacağını bilmiyordum. Bunlar keşke yaşanmasıydı. Kurumları yıpratmamamız lazım” dedi.

Parti gözetmeksizin herkese kapısının açık olduğunu söyleyen Güler, "Ben Adalet Bakanlığı'nı temsil ediyorum. Ne zaman gelirlerse onlarla da görüşürüz" dedi.



İBB SORUŞTURMASI NASIL BAŞLADI?

İBB soruşturmasına ilişkin soru üzerine Gürlek, "Biz kişilerin unvanına, belediye başkanı olup olmamasına bakmayız. Bir şüphe varsa Cumhuriyet savcısı soruşturmayı başlatmak zorunda. Ünvanı bizi ilgilendirmez. Biz gelen ihbarlar, vatandaşların şikayetleri ile soruşturma başladık" dedi.