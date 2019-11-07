Adalet Bakanı Barr'dan Trump'ın "azil" talebine ret

Amerikan iç siyasetinin bir numaralı gündem maddesi ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturması. Trump'a azil soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi.



ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff kamuya açık ilk oturumların önümüzdeki hafta başlayacağını duyurdu.



ABD'nin 2006-2009 arasında Kiev Büyükelçiliği'ni yapan William Taylor ile Dışişleri yetkilisi George Kent 13 Kasım'da kamuya açık oturumda ifade verecek.



Mayıs ayına kadar Kiev Büyükelçiliği görevi yapan Marie Yovanovitch'in ifadesi ise 15 Kasım'da dinlenecek.



Soruşturma ilerlerken ABD Başkanı Donald Trump'ın Adalet Bakanı William Barr'dan azil soruşturmasının fitilini ateşleyen Ukrayna görüşmesiyle ilgili bir basın toplantısı talep ettiği iddia edildi.



Trump, Adalet Bakanı Barr'dan görüşmenin yasalara uygun olduğunu basının karşısında açıklamasını istedi. Ancak bu talebe olumlu yanıt gelmedi. ABD Adalet Bakanlığı konu ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturması devam ederken iletişim ekibini güçlendirme kararı aldığı belirtiliyor.



Bunun için eski Florida savcısı Pam Bondi ile eski Maliye Bakanlığı sözcüsü Tony Sayegh'in Beyaz Saray iletişim ekibine katılmaları bekleniyor.



ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti.



Trump ise bu iddiaları reddetmiş görüşmelerin usullere uygun olduğunu savunarak, görüşmenin dökümünü yayınlamıştı.



ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

