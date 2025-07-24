Adalet Bakanlığı'nın, Trump'a Epstein belgelerinde adının geçtiğini bildirdiği iddia edildi

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi yetkililere dayandırdığı haberinde, bakanlık yetkililerinin, Epstein'la alakalı belgeleri incelediği esnada Trump'ın ismine defalarca rastladığı ileri sürüldü.



Haberde, Adalet Bakanı Pam Bondi ile yardımcısının bu durumu mayıs ayında Beyaz Saray'da düzenledikleri toplantı aracılığıyla Trump'a ilettiği iddia edildi.



Toplantı kapsamında çok sayıda üst düzey yetkilinin de belgelerde isminin geçtiği ve bu bilginin Trump'la paylaşıldığı belirtildi.



Haberde, bakanlık yetkililerinin, belgelerde birçok kişi hakkında yer alan ifadelerin, doğruluğu teyit edilmemiş duyumlar olduğunu da Trump'a ilettiği öne sürüldü.



Habere göre, aynı toplantıda, belgelerde çocuk istismarı içeren görüntüler ve mağdurların kişisel bilgileri yer aldığı için Adalet Bakanlığı'nın soruşturmaya ilişkin daha fazla belge yayımlamayı planlamadığı da Trump'a iletildi.



Trump'ın, bu karara saygı duyduğunu ve Adalet Bakanlığı'nın bu yöndeki tutumuna müdahale etmeyeceğini söylediği öne sürüldü.

BEYAZ SARAY'DAN YALANLAMA

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, söz konusu iddiayı gündeme taşıyan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Cheung, açıklamasında, "Bu, The Wall Street Journal'ın önceki haberi gibi bir başka yalan haber." ifadesini kullandı.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.



Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.



ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'e ait binlerce görüntünün incelendiğini aktarmıştı.



İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı; aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein’ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.



ABD'li gazeteci Tucker Carlson da, Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini" iddia etmişti.



WSJ ise, Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.